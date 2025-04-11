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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1581
Час на прочитання
2 хв

Гросу різко відповіла відомому режисеру, який назавжди розірвав з нею співпрацю: "Знаю ціну"

Співачка пояснила, що їй не подобалося у співпраці з Нєновим.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Аліна Гросу та Герман Нєнов

Аліна Гросу та Герман Нєнов

Українська співачка Аліна Гросу прокоментувала скандальну співпрацю з продюсером Германом Нєновим.

Днями відомий продюсер заявив, що ніколи не буде співпрацювати з артисткою. Своєю чергою, Аліна не змовчала та відповіла Герману. Зокрема, пригадала, як саме вони поставили крапку у робочих стосунках. За словами співачки, вони мали створити кліп 2021 року, проте тоді вона відмовилася від співпраці з Нєновим через його нібито завищені ціни. Крім того, вона дорікнула йому у непрофесіоналізмі.

"Один режисер із шоубізнесу, Герман сказав, що ніколи б не працював зі мною, бо я занадто м'яка і не висловлюю різко та чітко свої думки та бажання, "так чи ні". А йому легше працювати зі скандалами. Приймаю його думку! Та хочу йому нагадати, що 2021 року я сама припинила свою співпрацю з ним, бо складати бюджет із цін із повітря і витягувати космічні суми на відео без особливої ідеї, без сюжету, суто за самолюбування у кадрі — це не до мене. Я знаю ціну кожній копійці і скільки що насправді коштує на знімальному майданчику", — написала виконавиця у фотоблогу.

Аліна Гросу / © instagram.com/alina_grosu

Аліна Гросу / © instagram.com/alina_grosu

Також Гросу пригадала, що, прийнявши рішення піти від Нєнова, вона все ж фінансово віддячила йому за присвячений час. І підкреслила, що надалі знімала кліпи за менші кошти, але залишалася дуже задоволена результатами роботи вже інших продюсерів.

"Врешті-решт, я залишила йому аванс за те, що він витратив час на мене, бо я зробила примірку перук і тест макіяжу для знімань — 1500 доларів, сама шокована. Я сказала, що їду на знімання і ми поки припиняємо нашу співпрацю, і що користуватися його ідеями я, звичайно, не буду. Крапка. А готувалися ми тоді до премʼєри "Малинові вуста" і від того, що я цю роботу зробила не з ним, я нічого не втратила, пісня і так зайшла. А найвідоміші мої кліпи зняті за копійки. Бо важливі не бюджет і штампування, а ідея та душа", — заявила співачка.

Нагадаємо, нещодавно кулінарна експертка Ольга Мартиновська прокоментувала скандал з колегою Тетяною Літвіновою на тлі конкуренції у популярному шоу.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1581
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