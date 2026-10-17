Григорію Решетніку — 43: як за 20 років кар'єри змінився ведучий, деталі кар'єри та особистого життя

Григорій Решетнік / © instagram.com/grisha_reshetnik

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17 жовтня Григорій Решетнік святкує 43-й день народження. За понад два десятиліття на телебаченні він пройшов шлях від юнака з Миколаєва, який спочатку навчався на фінансиста, до одного з найвпізнаваніших ведучих українського телебачення. Сьогодні Решетнік — багатодітний батько, чоловік Христини, викладач, доктор філософії та незмінний ведучий «Холостяка».

Здається, що Григорій Решетнік завжди був саме там, де його звикли бачити українські глядачі: у костюмі, з мікрофоном і з тією самою фірмовою інтонацією, якою він оголошує найважливіші рішення героїв «Холостяка». Втім, його кар’єра починалася зовсім не з романтичного реаліті.

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Телеведучий народився 17 жовтня 1983 року в Миколаєві. У дитинстві він займався народними танцями та відвідував театральну студію, а після школи зробив першу спробу здобути зовсім не творчу професію. Решетнік вступив на фінансову спеціальність, однак уже через рік зрозумів, що економіка — не його шлях. Тоді він ризикнув змінити напрямок і переїхав до Києва.

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Дитинство Григорія Решетніка: «Я ріс таким гидким каченям»

Григорій Решетнік / © instagram.com/grisha_reshetnik

За зовнішньою впевненістю та телевізійною харизмою сьогодні складно уявити, що в дитинстві майбутній ведучий зовсім не почувався зіркою.

Григорій Решетнік / © instagram.com/grisha_reshetnik

Сам Решетнік відверто розповідав, що його дитинство було непростим. Він ріс у Миколаєві разом із сестрою в невеликій квартирі. Особливо складним періодом стали перші роки життя: від двох місяців до 13 років у хлопчика було шкірне захворювання, через яке значна частина тіла була вражена ранами.

Григорій Решетнік / © instagram.com/grisha_reshetnik

Через це він стикався з насмішками однолітків і називав себе «гидким каченям». Водночас Григорій згадував, що саме підтримка батьків допомогла йому пережити цей період і сформувати характер.

Згодом цей хлопець не просто подолав комплекси, а й зробив голос своєю головною професійною зброєю.

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Григорій Решетнік / © instagram.com/grisha_reshetnik

Від фінансиста до телеведучого: як Решетнік потрапив на телебачення

Григорій Решетнік / © instagram.com/grisha_reshetnik

Після невдалого року навчання на фінансиста Григорій вступив до Київського національного університету культури і мистецтв. Там він опановував спеціальність, пов’язану з дикторською майстерністю та веденням телепрограм.

Причому чекати на диплом, щоб почати кар’єру, Решетнік не став. Ще під час навчання він працював на телебаченні — був журналістом, ведучим рубрик та диктором.

Його голос почули на «Першому національному», а згодом він працював на «Інтері», «1+1», СТБ та інших телеканалах. Саме голос поступово став його візитівкою: Решетнік озвучував «Танці з зірками», «Файну Юкрайну», «Паралельний світ», «Мою правду», «МастерШеф» та низку інших проєктів.

Григорій Решетнік / © instagram.com/grisha_reshetnik

Втім, шлях безпосередньо до статусу телеведучого був далеко не таким швидким.

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Григорій згадував, що не мав у телевізійній сфері ані впливових знайомих, ані родичів чи спонсорів, які могли б допомогти з кар’єрою.

Однією з важливих сходинок стала робота на СТБ. За даними КНУКіМ, він пройшов тривалий кастинг на роль ведучого «Неймовірної правди про зірок», а вже після цього отримав пропозицію вести «Холостяк». Саме це шоу згодом стало головним телевізійним проєктом у його кар’єрі.

«Холостяк», який змінив усе

Григорій Решетнік / © instagram.com/grisha_reshetnik

Решетнік став ведучим українського «Холостяка» ще на початку 2010-х. Відтоді змінилися десятки героїв, учасниць, локацій і навіть сам підхід до романтичного реаліті, але ведучий залишився на своєму місці.

За роки існування проєкту його голос став практично невіддільним від шоу. Решетнік зустрічав нових учасниць, супроводжував побачення, коментував найемоційніші моменти та оголошував рішення головних героїв.

Григорій Решетнік / © instagram.com/grisha_reshetnik

У 2025 році ведучий зробив із цього досвіду ще й наукову роботу. 11 вересня він захистив дисертацію в КНУКіМ на тему «Реаліті-шоу „Холостяк“ як феномен аудіовізуальної культури». Робота була присвячена тому, як дейтинг-реаліті впливає на сприйняття кохання та романтичних стосунків у суспільстві.

Григорій Решетнік / © instagram.com/grisha_reshetnik

Широко про це стало відомо вже на початку 2026 року. Тоді ж з’ясувалося, що Решетнік здобув ступінь доктора філософії з культурології. Його дисертація налічує 217 сторінок і складається з трьох основних частин — про реаліті-шоу як культурне явище, міжнародний формат «Холостяка» та українську адаптацію проєкту.

Тож тепер фраза «Григорій Решетнік знає про „Холостяк“ усе» звучить майже буквально — він не лише роками веде шоу, а й дослідив його як наукове явище.

Григорій Решетнік / © instagram.com/grisha_reshetnik

До свого 43-річчя Решетнік підходить без наміру залишати проєкт, який приніс йому найбільшу популярність.

Кохання поза кадром: 15 років шлюбу з Христиною

Архівне фото Григорія Решетніка з дружиною / © instagram.com/grisha_reshetnik

Попри те, що багато років Решетнік спостерігає за чужими романтичними історіями, його власне особисте життя залишається набагато стабільнішим.

Григорій Решетнік з дружиною / © instagram.com/kristina_reshetnik

Григорій та Христина познайомилися ще на початку його телевізійної кар’єри. Їхні стосунки розвивалися поступово, а 10 жовтня 2010 року пара зіграла весілля в Івано-Франківську. На святі було близько 150 гостей.

Григорій Решетнік з дружиною / © instagram.com/grisha_reshetnik

За роки шлюбу подружжя стало батьками трьох синів — Івана, Дмитра та Олександра.

Цікаво, що всі троє хлопчиків народжувалися за присутності батька. Решетнік розповідав, що разом із Христиною вони обирали партнерські пологи щоразу.

Григорій Решетнік з дружиною та синами / © instagram.com/grisha_reshetnik

Коли народжувався молодший син Олександр, телеведучий навіть встиг провести робочий ефір, забрати старших дітей і лише після цього вирушив до пологового будинку. Олександр народився 28 листопада 2020 року, вагою 4,1 кілограма та зростом 56 сантиметрів.

Григорій Решетнік з дружиною / © instagram.com/kristina_reshetnik

Імена синів у родині теж мають особливу історію: Івана назвали на честь батька Григорія, Дмитра — на честь батька Христини, а ім’я Олександр батьки вже обирали за власним уподобанням.

Григорій Решетнік з дружиною / © instagram.com/kristina_reshetnik

Кризи, троє дітей і мрія про доньку

Григорій Решетнік з дружиною та синами / © instagram.com/grisha_reshetnik

Решетніки неодноразово говорили про те, що за красивою картинкою сімейного життя стоїть звичайна щоденна робота над стосунками.

Григорій зізнавався, що у шлюбі бували складні періоди, однак подружжя обирало не тікати від проблем, а говорити одне з одним.

Виховання трьох синів також не завжди дається легко. Водночас ведучий називає батьківство одним із головних своїх життєвих досягнень.

А в березні 2026 року Христина в інтерв’ю «Наодинці з гламуром» розповіла, що родина мріє ще й про доньку. Водночас подружжя пов’язує це бажання із завершенням війни. Після переїзду до власного будинку сини навіть почали жартома запитувати маму, чи не вагітна вона.

Григорій Решетнік з дружиною та синами / © instagram.com/grisha_reshetnik

П’ять років будівництва: як Решетніки нарешті переїхали у власний дім

Григорій Решетнік біля дому / © instagram.com/grisha_reshetnik

Ще один важливий рубіж у житті Решетніка стався наприкінці 2025 року.

Понад п’ять років Григорій та Христина будували власний двоповерховий будинок під Києвом. Улітку 2025-го ведучий розповідав, що в оселі ще тривають ремонтні роботи, а фінансування відбувається поступово.

Втім, наприкінці грудня сім’я нарешті здійснила задумане — переїхала до власного будинку. Площа оселі становить понад 150 квадратних метрів.

Григорій Решетнік із дружиною / © instagram.com/grisha_reshetnik

Для родини це стало особливо символічним моментом, адже будівництво не припинилося навіть після початку повномасштабної війни.

Тепер будинок поступово стає не просто місцем для життя, а простором для великої родини. Щоправда, навіть після переїзду ремонтні та побутові пригоди не закінчилися: вже на початку 2026 року Христина з гумором показувала, як сім’я адаптується до життя за містом.

Чим Решетнік займається окрім телебачення

Григорій Решетнік / © пресслужба каналу "1+1"

Назвати Григорія людиною лише одного проєкту давно неможливо.

Окрім роботи на телебаченні, він викладає у КНУКіМ, проводить корпоративні та приватні заходи, працює з рекламою в соцмережах, займається озвучуванням, проводить майстер-класи та індивідуальні заняття з ораторської майстерності. Про кілька джерел свого заробітку ведучий розповідав сам.

В університеті Решетнік не просто викладає — він сам пройшов там шлях від студента до науковця. У 2024 році його авторська стаття про реаліті-шоу та культурне виробництво вийшла у фаховому виданні «Питання культурології», де він зазначений як старший викладач КНУКіМ.

Григорій Решетнік / © instagram.com/grisha_reshetnik

Решетнік під час війни

Григорій Решетнік / © instagram.com/grisha_reshetnik

Повномасштабна війна стала ще одним великим випробуванням для його родини та кар’єри.

Решетнік продовжив працювати в Україні та паралельно займався благодійністю. У своїх інтерв’ю він розповідав, що разом із родиною допомагав українцям, дітям, багатодітним сім’ям, а також організовував підтримку для військових.

Григорій Решетнік з дружиною / © instagram.com/grisha_reshetnik

Окремою частиною цього періоду стало рішення будувати власний дім саме в Україні. Ведучий пояснював, що хоче залишатися тут і створювати майбутнє для своєї родини попри всі труднощі.

Григорій Решетнік з дружиною / © instagram.com/kristina_reshetnik

Сьогодні образ Решетніка сильно відрізняється від того хлопця, який колись приїхав до Києва з Миколаєва, змінив фінансовий університет на КНУКіМ і починав із дикторської роботи.

Він давно став одним із найбільш впізнаваних телевізійних ведучих України. Але паралельно з цим побудував те, що для нього, схоже, має не менше значення за телерейтинг — сім’ю.

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