Григорій Бакланов ошелешив, що сказав йому друг-актор із Росії за сім годин до повномасштабної війни

Григорій Бакланов / © instagram.com/baklanov.gr

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Український артист Григорій Бакланов пригадав, як російський актор і колишній друг запевняв його, що повномасштабної війни не буде, а після початку вторгнення зник без пояснень.

Спочатку їхнє спілкування було дружнім, однак згодом у розмовах почали з’являтися тривожні натяки. Приблизно за пів року до великої війни колега Бакланова дедалі частіше висловлював невдоволення українськими правилами в’їзду для громадян Росії. Він скаржився, що російським артистам складно приїжджати до України та працювати тут. Актор також натякав, що ситуація невдовзі зміниться. Зрештою, за сім годин до повномасштабного вторгнення він зателефонував Бакланову й запевнив, що хвилюватися немає причин.

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«Почалися інші фрази, типу: "Все це дістало. Ваша політика, що не впускають. Не можна нормально приїздити сюди і знімати. Нічого, скоро все це завершиться". У якийсь момент я не витримав і такий: "Про що ти кажеш? Що завершиться?". Він каже: "Гришо, все нормально буде. Скоро все це завершиться"», — розповів артист в інтерв’ю Марічці Падалко.

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Григорій Бакланов / © скриншот

Однак після 24 лютого 2022 року чоловік не пояснив, що саме мав на увазі, і не озвучив чіткої позиції щодо російської агресії. За словами Бакланова, колишній друг просто припинив спілкування. Найбільше артиста вразило навіть не те, що його знайомий помилився у своїх прогнозах, а небажання відверто поговорити з людиною, з якою його раніше пов’язувала дружба.

«Мовчання було ще гіршим. Це було досить неочікувано, бо дружба якась була. А коли я зрозумів, що людина нічого не каже навіть тобі... Пам'ятаю, що за сім годин до вторгнення він телефонував мені і казав, що все буде добре, бо він ніби знає все. Воювати наче не будуть. І раптом зникає людина. Я зрозумів, що це не те, щоб він прийняв якусь позицію, а він просто чекає», — поділився Григорій.

Григорій Бакланов / © скриншот

Актор також звернув увагу на поведінку інших російських колег у перші місяці повномасштабної війни. На його думку, чимало з них не поспішали висловлюватися публічно, спостерігаючи за перебігом бойових дій. Коли стало зрозуміло, що Росії не вдасться швидко досягти поставлених цілей, деякі артисти почали публікувати дописи на підтримку України, тоді як інші продовжили мовчати.

«Вони чекали. Коли стало видно, що це все розтягується, то почали робити дописи з підтримкою, або просто зникали. Принаймні ніхто раптово не писав», — зазначив Бакланов.

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Григорій Бакланов / © скриншот

Нагадаємо, нещодавно редакція сайту ТСН.ua розкрила, що відомо про особисте життя Григорія Бакланова, чому він розлучився з Анастасією Цимбалару та з ким зустрічається.

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