Григорій Бакланов просто на сцені серйозно травмувався: актор від болю впав та скрутився

Григорій Бакланов / © instagram.com/baklanov.gr

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Український актор Григорій Бакланов просто на сцені серйозно травмувався.

Так, 2 листопада артист був на гастролях у Львові. Знаменитість із вистаю «Місто» грав у Львівському національному академічному театрі опери та балету ім. С. Крушельницької. Разом з іншими акторами Григорій Бакланов демонстрував танець. Однак якоїсь миті актор різко впав та схопився за коліно.

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Як потім зізнався артист, у нього тоді вискочило коліно. Тож, Григорій Бакланову довелося звернутися до медиків за допомогою. Актор показав кадри, як виходив із травмпункту і при цьому шкутильгав. Як зазначив артист, лікарі порадили йому добре відпочити.

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До речі, навіть у таких ситуаціях Григорій Бакланов не втрачає почуття гумору. Артист звернувся до прихильників та подякував, що ті знімають його на відео, коли він грає у виставі. Таким чином медики змогли побачити «Місто» і що ж саме з актором сталося на сцені.

Григорій Бакланов у травмпункті / © instagram.com/baklanov.gr

Нагадаємо, нещодавно Григорій Бакланов висловився про нову кохану, з якою закрутив роман після розлучення. Артист також зізнався, в яких стосунках залишився з колишньою дружиною, акторкою Анастасією Цимбалару.

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