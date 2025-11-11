ТСН у соціальних мережах

Григорій Бакланов розсекретив, в яких стосунках перебуває з Анастасією Цимбалару після розлучення

Пара протягом 10 років була в стосунках, з яких два — у шлюбі.

Анастасія Цимбалару та Григорій Бакланов

Анастасія Цимбалару та Григорій Бакланов / © instagram.com/nastya_tsymbalaru

Український актор Григорій Бакланов розсекретив, в яких стосунках перебуває з колишньою дружиною Анастасією Цимбалару після розлучення.

У березні минулого року пара розірвала шлюб після 10 років разом. Григорій Бакланов на проєкті "Головна роль" дав чітко зрозуміти, що вони розійшлися на позитивній ноті. Актори вітають одне одного з днем народження. Ба більше, вони із задоволенням продовжують працювати разом. Зокрема, артисти грають у виставі "Круасани з мигдалем" у театрі "Сузір'я".

"Ми в жодному разі не розійшлися ворогами. Ми вітаємо одне одного з днем народження, ми працюємо разом із задоволенням. У нас щомісяця йде вистава в театрі "Сузір'я", - зізнався актор.

Анастасія Цимбалару та Григорій Бакланов / © instagram.com/nastya_tsymbalaru

Анастасія Цимбалару та Григорій Бакланов / © instagram.com/nastya_tsymbalaru

Зазначимо, у березні 2024 року Анастасія Цимбалару та Григорій Бакланов оголосили про розлучення. Пара перебувала протягом 10 років у стосунках, з яких два – у шлюбі. Причини розриву вони так і не назвали.

До речі, Григорій Бакланов довго не сумував на самоті. У липні цього року артист зізнався, що перебуває в стосунках. Щоправда, нову обраницю артист приховував. Проте нещодавно Григорій Бакланов випадково засвітив кохану.

