Григорій Бакланов розсекретив, в яких стосунках перебуває з Анастасією Цимбалару після розлучення

Український актор Григорій Бакланов розсекретив, в яких стосунках перебуває з колишньою дружиною Анастасією Цимбалару після розлучення.

У березні минулого року пара розірвала шлюб після 10 років разом. Григорій Бакланов на проєкті "Головна роль" дав чітко зрозуміти, що вони розійшлися на позитивній ноті. Актори вітають одне одного з днем народження. Ба більше, вони із задоволенням продовжують працювати разом. Зокрема, артисти грають у виставі "Круасани з мигдалем" у театрі "Сузір'я".

"Ми в жодному разі не розійшлися ворогами. Ми вітаємо одне одного з днем народження, ми працюємо разом із задоволенням. У нас щомісяця йде вистава в театрі "Сузір'я", - зізнався актор.

До речі, Григорій Бакланов довго не сумував на самоті. У липні цього року артист зізнався, що перебуває в стосунках. Щоправда, нову обраницю артист приховував. Проте нещодавно Григорій Бакланов випадково засвітив кохану.