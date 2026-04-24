Григорій Бакланов вперше після розлучення з Цимбалару показав нову кохану: з ким зустрічається актор

Григорій Бакланов / © instagram.com/baklanov.gr

Український актор Григорій Бакланов вперше показав свою нову кохану.

Ще навесні 2024 року стало відомо, що артист розлучився з дружиною Анастасією Цимбалару. Відтоді Григорій Бакланов тримає особисте життя за сімома замками. Проте згодом стало відомо, що актор не самотній, а нині ж він взагалі вперше показав кохану.

Сталося це в Instagram-stories. Артист вирішив поспілкувалися з підписниками, а ті ж поцікавились, чи в стосунках він. На що Григорій Бакланов відповів "так" та опублікував романтичне фото з коханою. На знімку знаменитість ніжно цілував загадкову брюнетку, а та відповідала йому взаємністю. Імені дівчини артист поки не розкриває.

Григорій Бакланов із новою дівчиною

Зазначимо, протягом десяти років Григорій Бакланов перебував у стосунках із акторкою Анастасією Цимбалару, з яких 2,5 – у шлюбі. Проте у березні 2024-го стало відомо, що пара розлучилась. Причин вони не розкривали, а лиш запевнили, що залишились в хороших стосунках.

Вже влітку 2025 року Григорій Бакланов зізнався, що більше не самотній. Стосунки пари закрутились того ж таки року, але навесні. Обраницю артист не квапився показувати та ретельно приховував.

