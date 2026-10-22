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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
133
Час на прочитання
2 хв

Григорій Бакланов висловився про нову кохану, з якою закрутив роман після розлучення з Цимбалару

Також артист зізнався, чи вдалося йому зберегти дружні стосунки з колишньою дружиною.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Григорій Бакланов

Григорій Бакланов / © instagram.com/baklanov.gr

Український актор Григорій Бакланов висловився про нову кохану, з якою закрутив роман після розлучення з акторкою Анастасією Цимбалару.

Артист ретельно приховує подробиці особистого життя та не охоче їх розкриває. Проте відомо, що від весни 2025 року актор не самотній. Він перебуває в стосунках із загадковою брюнеткою, імені якої не розкриває. В інтерв’ю на YouTube-каналі Марічки Падалко Григорій Бакланов запевнив, що зараз неабияк щасливий. Окрім того, актор говорить, що у нього серйозні стосунки з обраницею, і вона стала його сім’єю.

«Просто щастя бути вдома з сім’єю. Все! Коли ти знаходиш людину, з якою тобі просто хочеться бути, і це щастя, коли ти прагнеш бути вдома і відпочити. Я думаю, після 30 — це нормально розуміти, якщо ти людину зустрічаєш, то ти або будуєш стосунки серйозно і відповідально. Знаєш, що або ми одразу рухаємося разом, і ти це відчуваєш, що не можеш інакше без цієї людини, або ні», — запевнив актор.

Григорій Бакланов із коханою / © instagram.com/baklanov.gr

Григорій Бакланов із коханою / © instagram.com/baklanov.gr

Також Григорій Бакланов висловився й про Анастасію Цимбалару. Артист запевнив, що після розлучення їм вдалося зберегти дружні стосунки, тож жодних драм між ними немає.

«Ми люди нормальні, колеги, ми адекватні. Звичайно, вдалося зберегти дружні стосунки», — поділився актор.

▶️ Повне інтерв’ю можна подивитися на YouTube-каналі Марічки Падалко за цим посиланням: БАКЛАНОВ: «Стою за лаштунками і ПЛАЧУ». Брат в ЗСУ, гонорари й аншлаги в ТЕАТРАХ

Нагадаємо, раніше Григорій Бакланов ошелешив, що йому сказав друг із РФ незадовго до початку повномасштабного вторгнення. Після цього їхня дружба зійшла нанівець.

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