- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 52
- Час на прочитання
- 1 хв
Григорій Решетнік на сімейній світлині показав, який вигляд мав 11 років тому
Зірка поділився теплим спогадом з дружиною та синочком.
Український телеведучий Григорії Решетнік опублікував ніжне фото 11-річної давнини.
В Instagram-сториз знаменитість показав архівний кадр, на якому разом з дружиною Христиною та старшим сином Іваном прогулюється осіннім парком. На світлині добре видно, як вже 12-річний хлопчик змінився з роками. Натомість Решетнік та його кохана мають такий самий вигляд, як і зараз.
Ведучий сумно зауважив, що час біжить з неймовірною швидко. Водночас Григорій додав, що головне в цьому нескінченому потоці знаходити можливість жити та спиратися на речі, які підтримують.
"Час безжально пролітає і найголовніше в цьому польоті не забувати жити та не втрачати орієнтирів!" — підкреслив зірка.
Нагадаємо, нещодавно Григорій Решетнік зізнався, як разом з сім’єю пережив нічний обстріл Києва в ніч на 28 вересня. Ведучий поділився емоціями після страшної атаки та звернувся до українців із важливими словами підтримки.