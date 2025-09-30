Григорій Решетнік на сімейній світлині показав, який вигляд мав 11 років тому

Григорій Решетнік / © instagram.com/grisha_reshetnik

Реклама

Український телеведучий Григорії Решетнік опублікував ніжне фото 11-річної давнини.

В Instagram-сториз знаменитість показав архівний кадр, на якому разом з дружиною Христиною та старшим сином Іваном прогулюється осіннім парком. На світлині добре видно, як вже 12-річний хлопчик змінився з роками. Натомість Решетнік та його кохана мають такий самий вигляд, як і зараз.

Ведучий сумно зауважив, що час біжить з неймовірною швидко. Водночас Григорій додав, що головне в цьому нескінченому потоці знаходити можливість жити та спиратися на речі, які підтримують.

Реклама

"Час безжально пролітає і найголовніше в цьому польоті не забувати жити та не втрачати орієнтирів!" — підкреслив зірка.

Григорій Решетнік з сім’єю / © instagram.com/grisha_reshetnik

Нагадаємо, нещодавно Григорій Решетнік зізнався, як разом з сім’єю пережив нічний обстріл Києва в ніч на 28 вересня. Ведучий поділився емоціями після страшної атаки та звернувся до українців із важливими словами підтримки.