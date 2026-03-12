Григорій Решетнік після переїзду до заміського будинку заговорив про його вартість: "Це недешево"

Григорій Решетнік / © instagram.com/grisha_reshetnik

Український телеведучий Григорій Решетнік після переїзду до заміського будинку заговорив, в яку ціну він йому став.

Раніше шоумен разом із родиною мешкав у Києві в орендованій квартирі. Проте ведучий розпочав будівництво власного житла за містом. І ось понад два місяці тому він вже оселився в будинку. Дружина Решетніка — Христина — на проєкті "Тур зірками" говорить, що вони поступово звикають до житла. Проте сини подружжя неабияк радіють переїзду. Також тішиться побудованому будинку й Григорій Решетнік. А от сама Христина поки що адаптується до нових умов.

"Вже третій місяць пішов, як ми живемо за містом. Насправді, звикати найдовше і найскладніше було мені. Продовжую звикати, бо мені було настільки зручно в місті: знімання, школа дітей поруч. Тепер треба довозити, привозити. Є свої нюанси. Але дуже щасливі діти, що вони живуть в повній автономії, а також мій коханий дуже втішений, що ми переїхали", — зізналась обраниця ведучого.

Тим часом Григорій Решетнік заговорив про вартість будівництва. Шоумен не приховує, що вони в цьому сенсі не економили, оскільки робили все якісно. Проте все ж таки остаточної суми, в яку стало будівництво, ведучий точно не знає, оскільки ще не повністю завершено ремонт. Єдине, що може сказати шоумен, це все коштує недешево.

"Ми, чесно кажучи, ще не рахували, бо ще доробляємо ремонт. Так, це недешево. Але ми це робили довго, чесно, тому всі просять румтур, то може дійдемо ще до румтуру", — зізнався ведучий.

