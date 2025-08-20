- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 175
- Час на прочитання
- 1 хв
Григорій Решетнік поділився щемкими спогадами про студентські роки: "Трохи зомлів"
Шоумен також пригадав, як реагували батьки на його переїзд.
Український ведучий Григорій Решетнік розповів, якими були його перші роки в Києві та в столичному університеті.
У своїх сторіз в Instagram шоумен пригадав, як вперше вийшов на київському вокзалі й ледве не загубився, проте винахідливість допомогла йому і він знайшов вихід із ситуації — почав шукати потрібну тролейбусну зупинку.
«Пригадав емоції, як я у 18 років приїхав з Миколаєва до Києва на перші кастинги та вступні іспити. Саменький вийшов на вокзалі і від масштабів трохи зомлів. Але не розгубився — почав шукати тролейбуси, аби дістатися потрібних місць і самостійно вирішувати всі питання», — написав Решетнік.
Також ведучий зазначив, що в нього було неймовірне бажання вчитися саме в Києві, що й змотивувало його рухатися далі.
Григорій пригадав, що на перших курсах він майже жив у поїздах, адже намагався частіше приїздити до рідного міста, щоб побачитися з батьками.
Ведучий також розчулив словами батьків, які підтримували його та додавали наснаги. Він підкреслив, що людям обов’язково потрібно мріяти та вірити в себе, щоб все вдалося.
Нагадаємо, нещодавно Григорій Решетнік разом з дружиною здійснили мрію сина. Подружжя поділилося фотографіями з поїздки за кордон.