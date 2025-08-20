Григорій Решетнік поділився щемкими спогадами про студентські роки: "Трохи зомлів"

Григорій Решетнік / © instagram.com/grisha_reshetnik

Реклама

Український ведучий Григорій Решетнік розповів, якими були його перші роки в Києві та в столичному університеті.

У своїх сторіз в Instagram шоумен пригадав, як вперше вийшов на київському вокзалі й ледве не загубився, проте винахідливість допомогла йому і він знайшов вихід із ситуації — почав шукати потрібну тролейбусну зупинку.

«Пригадав емоції, як я у 18 років приїхав з Миколаєва до Києва на перші кастинги та вступні іспити. Саменький вийшов на вокзалі і від масштабів трохи зомлів. Але не розгубився — почав шукати тролейбуси, аби дістатися потрібних місць і самостійно вирішувати всі питання», — написав Решетнік.

Реклама

Сторіз Григорія Решетніка / © instagram.com/grisha_reshetnik

Також ведучий зазначив, що в нього було неймовірне бажання вчитися саме в Києві, що й змотивувало його рухатися далі.

Григорій пригадав, що на перших курсах він майже жив у поїздах, адже намагався частіше приїздити до рідного міста, щоб побачитися з батьками.

Сторіз Григорія Решетніка / © instagram.com/grisha_reshetnik

Ведучий також розчулив словами батьків, які підтримували його та додавали наснаги. Він підкреслив, що людям обов’язково потрібно мріяти та вірити в себе, щоб все вдалося.

Сторіз Григорія Решетніка / © instagram.com/grisha_reshetnik

Нагадаємо, нещодавно Григорій Решетнік разом з дружиною здійснили мрію сина. Подружжя поділилося фотографіями з поїздки за кордон.