Григорій Решетнік показав, чим його діти ласують на канікулах, і розсмішив своєю реакцією

Григорій Решетнік з дружиною та синами / © instagram.com/grisha_reshetnik

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Ведучий Григорій Решетнік показав, якими домашніми стравами його забезпечили батьки, а також розсекретив, чим на канікулах ласують його діти.

Зірка навідався до мами й тата, де на нього чекало справжнє домашнє застілля. Рідні подбали не лише про ситну вечерю, а й про запаси їжі на кілька днів. Серед частувань були традиційні домашні страви та солодощі. Однак найбільше Решетніка розчулив інший прояв батьківської турботи. Він показав, із чим повернувся додому після родинних гостин.

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«Заїхав до мами. Синка, ти маєш з’їсти все», — пожартував Григорій, демонструючи щедрий стіл.

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Допис Григорія Решетніка / © instagram.com/grisha_reshetnik

Згодом ведучий похизувався цілим набором гостинців, які батьки передали йому із собою. У торбинках опинилися вареники, пельмені, голубці, фарширований перець, млинці, пиріжки, вафельні трубочки та торт «Мурашник». Схоже, рідні вирішили подбати про сина з запасом, аби йому не довелося самостійно готувати після насичених робочих днів.

«А потім тато такий: ви ж там, мабуть, сидите голодні — візьми, повечеряєте. Батьки є батьки, аби не був голодний і в шапці», — із гумором підсумував Решетнік.

Допис Григорія Решетніка / © instagram.com/grisha_reshetnik

Утім, на цьому сімейні кулінарні історії не закінчилися. В іншій Instagram-stories ведучий показав дружину Христину та одного із синів за столом із бургерами й картоплею фрі. Схоже, діти на канікулах мають власне уявлення про ідеальне меню — і воно дещо відрізняється від батьківських запасів домашньої їжі.

«Дитинство має пахнути канікулами, пригодами та картоплею-фрі», — підписав кадр Григорій і додав: «Хоч би хтось з татом поділився».

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Допис Григорія Решетніка / © instagram.com/grisha_reshetnik

Нагадаємо, нещодавно Григорій Решетнік із трьома синами потрапив під російський обстріл.

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