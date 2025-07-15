Григорій Решетнік показав себе на дитячому фото та здивував схожістю з мамою

Григорій Решетнік / © instagram.com/grisha_reshetnik

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Український телеведучий Григорій Решетнік вперше за тривалий час показав свою маму Ольгу.

У фотоблогу зірка поділився, що його рідна людина святкує день народження. У такий святковий день він опублікував декілька фото. Одне з них — архівне, де ще зовсім маленький Григорій позує на руках у Ольги. Ведучий порівняв його з їхнім відносно новим фото та зізнався, що є копією іменинниці.

"Оля та Гриша. Мамуньчик, з днем народження! Будь нам щасливою та здоровою! Любимо тебе дуже. Ви зрозуміли, на кого я схожий", — написав Решетнік.

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Григорій Решетнік з мамою / © instagram.com/grisha_reshetnik

Григорій Решетнік з мамою / © instagram.com/grisha_reshetnik

Також свої вітання свекрусі адресувала й дружина шоумена Христина Решетнік. Вона, своє чергою, зауважила, що мама її чоловіка схожа на її рідну, та побажала іменинниці миру.

"День народження моєї другої мамусі. Мама Оля – мама Гриші дуже схожа з моєю мамою, правда? Головне, щоб ви завжди усміхались і був мир, спокій на нашій землі! Люблю вас і міцно обіймаємо всі", — замилувала блогерка.

Христина Решетнік з батьками чоловіка / © instagram.com/grisha_reshetnik

Нагадаємо, нещодавно блогерка Даша Квіткова показалася з ексчоловіком Микитою Добриніним і організувала свято для 4-річного сина.