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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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57
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Григорій Решетнік показав себе на дитячому фото та здивував схожістю з мамою

Рідна людина ведучого святкує день народження.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Григорій Решетнік

Григорій Решетнік / © instagram.com/grisha_reshetnik

Український телеведучий Григорій Решетнік вперше за тривалий час показав свою маму Ольгу.

У фотоблогу зірка поділився, що його рідна людина святкує день народження. У такий святковий день він опублікував декілька фото. Одне з них — архівне, де ще зовсім маленький Григорій позує на руках у Ольги. Ведучий порівняв його з їхнім відносно новим фото та зізнався, що є копією іменинниці.

 "Оля та Гриша. Мамуньчик, з днем народження! Будь нам щасливою та здоровою! Любимо тебе дуже. Ви зрозуміли, на кого я схожий", — написав Решетнік.

Григорій Решетнік з мамою / © instagram.com/grisha_reshetnik

Григорій Решетнік з мамою / © instagram.com/grisha_reshetnik

Григорій Решетнік з мамою / © instagram.com/grisha_reshetnik

Григорій Решетнік з мамою / © instagram.com/grisha_reshetnik

Також свої вітання свекрусі адресувала й дружина шоумена Христина Решетнік. Вона, своє чергою, зауважила, що мама її чоловіка схожа на її рідну, та побажала іменинниці миру.

"День народження моєї другої мамусі. Мама Оля – мама Гриші дуже схожа з моєю мамою, правда? Головне, щоб ви завжди усміхались і був мир, спокій на нашій землі! Люблю вас і міцно обіймаємо всі", — замилувала блогерка.

Христина Решетнік з батьками чоловіка / © instagram.com/grisha_reshetnik

Христина Решетнік з батьками чоловіка / © instagram.com/grisha_reshetnik

Нагадаємо, нещодавно блогерка Даша Квіткова показалася з ексчоловіком Микитою Добриніним і організувала свято для 4-річного сина.

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