ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
331
Час на прочитання
2 хв

Григорій Решетнік показався на захисті дисертації в університеті й відповів на насмішки через її тему

Вісім років ведучий присвятив написанню кваліфікаційної роботи про шоу «Холостяк» і здобув науковий ступінь доктора філософії.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Григорій Решетнік

Григорій Решетнік / © instagram.com/grisha_reshetnik

Український ведучий Григорій Решетнік, який нещодавно перебрався до нового будинку під Києвом, здивував публіку серйозним професійним досягненням.

Зірка підтвердив, що офіційно здобув науковий ступінь доктора філософії. Так, останніми днями в Мережі активно обговорювали інформацію про захист дисертації Решетніка. Ведучий не став мовчати й заявив, що він дійсно захистив наукову роботу ще у вересні минулого року в Київському національному університеті культури і мистецтв, де нині викладає. Щоправда, найбільше дискусій викликала тема дослідження — вона була присвячена реаліті-шоу «Холостяк», ведучим якого Григорій є вже багато років. На хвилю критики шоумен відповів публічно — у Threads він пояснив свою позицію та наголосив, що тема його дисертації є цілком логічною та фаховою.

«Зізнатись, до кінця не розумію іронії, щодо моєї дисертації, щоправда ви маєте на те абсолютне право… До того ж я вдячний вам, що нарешті в Threads ми піднімаємо тему науки, бо вона має бути сучасною та актуальною. Так, я дійсно закінчив університет на відмінно, потім вступив до аспірантури, почав викладати, вже років вісім як писати наукову працю і минулого року нарешті захистив дисертацію та здобув науковий ступінь доктора філософії. Тему дослідження обрав не міфічну, а близьку для мене, адже 15 років як дотичний до створення найпопулярнішого реаліті. І я радий, що вдається бути не лише теоретиком, а й практиком», — пояснив Решетнік.

Григорій Решетнік під час захисту дисертації / © instagram.com/grisha_reshetnik

Григорій Решетнік під час захисту дисертації / © instagram.com/grisha_reshetnik

Окрім цього, Григорій наголосив, що власним прикладом хоче мотивувати молодь не зупинятися у навчанні та постійно розвиватися. Нині ж він активно працює викладачем і, за його словами, пишається своїми студентами так само, як вони — ним.

«Я мрію, аби молодь прагнула до нових знань, розвитку, звершень, адже вона у нас найталановитіша. Ми ж, своєю чергою, маємо щодня допомагати їй залишатись кращою. Студенти кажуть, що пишаються своїм викладачем і для мене це найбільша цінність. Я ж частенько повторюю — в вас часто кидатимуть каміння та намагатимуться знецінити здобутки, проте, найголовніше, будьте вірними собі, не зраджуйте ідеали, принципи, дійте, ніколи не опускайте руки та щодня ставайте кращою версією самих себе», — підкреслив знаменитість.

Дисертація Григорія Решетніка / © knukim.edu.ua

Дисертація Григорія Решетніка / © knukim.edu.ua

Нагадаємо, нещодавно актор Тарас Цимбалюк після участі у шоу «Холостяк» розсекретив, як насправді він обирав переможницю разом із продюсерами.

Дата публікації
Кількість переглядів
331
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie