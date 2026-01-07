Григорій Решетнік показався на захисті дисертації в університеті й відповів на насмішки через її тему

Григорій Решетнік / © instagram.com/grisha_reshetnik

Український ведучий Григорій Решетнік, який нещодавно перебрався до нового будинку під Києвом, здивував публіку серйозним професійним досягненням.

Зірка підтвердив, що офіційно здобув науковий ступінь доктора філософії. Так, останніми днями в Мережі активно обговорювали інформацію про захист дисертації Решетніка. Ведучий не став мовчати й заявив, що він дійсно захистив наукову роботу ще у вересні минулого року в Київському національному університеті культури і мистецтв, де нині викладає. Щоправда, найбільше дискусій викликала тема дослідження — вона була присвячена реаліті-шоу «Холостяк», ведучим якого Григорій є вже багато років. На хвилю критики шоумен відповів публічно — у Threads він пояснив свою позицію та наголосив, що тема його дисертації є цілком логічною та фаховою.

«Зізнатись, до кінця не розумію іронії, щодо моєї дисертації, щоправда ви маєте на те абсолютне право… До того ж я вдячний вам, що нарешті в Threads ми піднімаємо тему науки, бо вона має бути сучасною та актуальною. Так, я дійсно закінчив університет на відмінно, потім вступив до аспірантури, почав викладати, вже років вісім як писати наукову працю і минулого року нарешті захистив дисертацію та здобув науковий ступінь доктора філософії. Тему дослідження обрав не міфічну, а близьку для мене, адже 15 років як дотичний до створення найпопулярнішого реаліті. І я радий, що вдається бути не лише теоретиком, а й практиком», — пояснив Решетнік.

Григорій Решетнік під час захисту дисертації / © instagram.com/grisha_reshetnik

Окрім цього, Григорій наголосив, що власним прикладом хоче мотивувати молодь не зупинятися у навчанні та постійно розвиватися. Нині ж він активно працює викладачем і, за його словами, пишається своїми студентами так само, як вони — ним.

«Я мрію, аби молодь прагнула до нових знань, розвитку, звершень, адже вона у нас найталановитіша. Ми ж, своєю чергою, маємо щодня допомагати їй залишатись кращою. Студенти кажуть, що пишаються своїм викладачем і для мене це найбільша цінність. Я ж частенько повторюю — в вас часто кидатимуть каміння та намагатимуться знецінити здобутки, проте, найголовніше, будьте вірними собі, не зраджуйте ідеали, принципи, дійте, ніколи не опускайте руки та щодня ставайте кращою версією самих себе», — підкреслив знаменитість.

Дисертація Григорія Решетніка / © knukim.edu.ua

