Григорій Решетнік показався в обіймах синів в Іспанії й похизувався розкішним помешканням

Григорій Решетнік з родиною / © instagram.com/grisha_reshetnik

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Український телеведучий Григорій Решетнік зустрівся з дружиною Христиною та синами після тривалої розлуки.

У своєму фотоблогу дружина шоумена Христина Решетнік повідомила, що він вирішив зробити для родини сюрприз. Так, Григорій у своєму щільному робочому графіку віднайшов декілька вихідних, щоб приїхати до трьох синів і коханої всього на півтора дня.

"Коли отримуєш повідомлення: "Кохана, у мене є півтора дня у графіку і я вирішив приїхати до вас". Боже, не можу описати словами свої відчуття, а реакцію дітей ви можете побачити самі. Коханий каже, що заради такої реакції він би проїхав і 10 тис. км, якщо треба було б", — поділилася блогерка.

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Григорій Решетнік з дружиною / © instagram.com/grisha_reshetnik

Григорій Решетнік з синами / © instagram.com/grisha_reshetnik

За словами Христини, їхні діти й гадки не мали, що приїде тато, тож побачити його на порозі орендованої квартири для них було сюрпризом. Троє синів Решетніків не могли стримувати радісних емоцій і одразу заобіймали та зацілували тата. Потім хлопчики провели йому екскурсію помешканням і похизувалися краєвидом, який відкривається з власної тераси. Там же родина у повному складі влаштувала сімейний обід просто неба.

Сторіз Христини Решетнік / © instagram.com/grisha_reshetnik

Сторіз Христини Решетнік / © instagram.com/grisha_reshetnik

Григорій Решетнік з родиною / © instagram.com/grisha_reshetnik

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