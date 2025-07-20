ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1467
Час на прочитання
1 хв

Григорій Решетнік показався в обіймах синів в Іспанії й похизувався розкішним помешканням

Зірковий батько зненацька вирушив у мандрівку поміж роботою.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Григорій Решетнік з родиною

Григорій Решетнік з родиною / © instagram.com/grisha_reshetnik

Український телеведучий Григорій Решетнік зустрівся з дружиною Христиною та синами після тривалої розлуки.

У своєму фотоблогу дружина шоумена Христина Решетнік повідомила, що він вирішив зробити для родини сюрприз. Так, Григорій у своєму щільному робочому графіку віднайшов декілька вихідних, щоб приїхати до трьох синів і коханої всього на півтора дня.

"Коли отримуєш повідомлення: "Кохана, у мене є півтора дня у графіку і я вирішив приїхати до вас". Боже, не можу описати словами свої відчуття, а реакцію дітей ви можете побачити самі. Коханий каже, що заради такої реакції він би проїхав і 10 тис. км, якщо треба було б", — поділилася блогерка.

Григорій Решетнік з дружиною / © instagram.com/grisha_reshetnik

Григорій Решетнік з дружиною / © instagram.com/grisha_reshetnik

Григорій Решетнік з синами / © instagram.com/grisha_reshetnik

Григорій Решетнік з синами / © instagram.com/grisha_reshetnik

За словами Христини, їхні діти й гадки не мали, що приїде тато, тож побачити його на порозі орендованої квартири для них було сюрпризом. Троє синів Решетніків не могли стримувати радісних емоцій і одразу заобіймали та зацілували тата. Потім хлопчики провели йому екскурсію помешканням і похизувалися краєвидом, який відкривається з власної тераси. Там же родина у повному складі влаштувала сімейний обід просто неба.

Сторіз Христини Решетнік / © instagram.com/grisha_reshetnik

Сторіз Христини Решетнік / © instagram.com/grisha_reshetnik

Сторіз Христини Решетнік / © instagram.com/grisha_reshetnik

Сторіз Христини Решетнік / © instagram.com/grisha_reshetnik

Григорій Решетнік з родиною / © instagram.com/grisha_reshetnik

Григорій Решетнік з родиною / © instagram.com/grisha_reshetnik

Нагадаємо, нещодавно акторка Олена Кравець показала своїх двійнят і як вони змінилися за дев’ять років.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie