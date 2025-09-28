ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
712
Час на прочитання
1 хв

Григорій Решетнік розповів про пережитий страшний обстріл у Києві та зробив важливу заяву

Знаменитість поділився досвідом жахливої ночі в столиці.

Автор публікації
Фото автора: Злата Ковтун Злата Ковтун
Григорій Решетнік

Григорій Решетнік

Український телеведучий Григорій Решетнік розповів про пережитий ворожий удар по Києву.

Артист показав, що вони з дружиною Христиною та трьома синами вкотре ховалися в укритті. На світлині, яку Григорій опублікував у своєму Instagram видно, що сім’я дуже втомлена, а хлопці тільки-но встали з ліжка. Під фото, на якому хлопці сплять в салоні авто, зірка написав, що це далеко не перший російський обстріл столиці: "Чергова жахлива ніч".

Сториз Григорія Решетніка / © instagram.com/grisha_reshetnik

Сториз Григорія Решетніка / © instagram.com/grisha_reshetnik

Сториз Григорія Решетніка / © instagram.com/grisha_reshetnik

Сториз Григорія Решетніка / © instagram.com/grisha_reshetnik

Решетнік також звернувся до людей зі всього світу. Ведучий підкреслив, що, спостерігаючи за подіями в Україні, інші можуть не усвідомлювати, що подібні обстріли можуть стати реальністю і в їхніх містах.

Сториз Григорія Решетніка / © instagram.com/grisha_reshetnik

Сториз Григорія Решетніка / © instagram.com/grisha_reshetnik

Нагадаємо, нещодавно Григорій Решетнік розповів, скільки коштує навчання його двох старших синів у престижній приватній школі Києва та яку "зарплатню" вони отримують за гарні оцінки.

Дата публікації
Кількість переглядів
712
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie