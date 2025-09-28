Григорій Решетнік розповів про пережитий страшний обстріл у Києві та зробив важливу заяву

Григорій Решетнік

Український телеведучий Григорій Решетнік розповів про пережитий ворожий удар по Києву.

Артист показав, що вони з дружиною Христиною та трьома синами вкотре ховалися в укритті. На світлині, яку Григорій опублікував у своєму Instagram видно, що сім’я дуже втомлена, а хлопці тільки-но встали з ліжка. Під фото, на якому хлопці сплять в салоні авто, зірка написав, що це далеко не перший російський обстріл столиці: "Чергова жахлива ніч".

Сториз Григорія Решетніка / © instagram.com/grisha_reshetnik

Сториз Григорія Решетніка / © instagram.com/grisha_reshetnik

Решетнік також звернувся до людей зі всього світу. Ведучий підкреслив, що, спостерігаючи за подіями в Україні, інші можуть не усвідомлювати, що подібні обстріли можуть стати реальністю і в їхніх містах.

Сториз Григорія Решетніка / © instagram.com/grisha_reshetnik

