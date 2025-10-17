ТСН у соціальних мережах

Гламур
333
1 хв

Григорій Решетнік у день свого 42-річчя показав святкування вдома й зворушив зізнанням

Ведучий отримав низку вітань від зіркових друзів.

Валерія Гажала
Григорій Решетнік

Григорій Решетнік / © instagram.com/grisha_reshetnik

Український телеведучий Григорій Решетнік святкує день народження.

Сьогодні, 17 жовтня, зірці виповнюється 42 роки. У своєму фотоблогу іменинник натякнув, що до віку ставиться з легкістю. І не зважаючи на цифри у паспорті, просто насолоджується життям з вдячністю тим, хто боронить Україну від ворогів. В особливий день ведучий опублікував серію фото та поділився емоціями від святкового ранку. На кадрах Григорій позує зі шматочком торту на тлі свічок і квітів.

«Мені вже-ще 42. Люблю, живу, творю, помиляюсь, радію, працюю, допомагаю, кохаю, мрію, надихаю, відчуваю… Щиро люблю свою родину, друзів, колег, прихильників і країну! Та безмежно вдячний нашим Героям і Героїням! Україна переможе! P.s Кохайте та будьте коханими», — зворушив ведучий.

Григорій Решетнік / © instagram.com/grisha_reshetnik

Григорій Решетнік / © instagram.com/grisha_reshetnik

У коментарях колеги, зіркові друзі та шанувальники вже засипали шоумена низкою вітань і компліментів.

  • «Вітаю, Грішо! Ти неймовірний ведучий і неймовірна людина!!! Многая літа!!!» — Наталка Денисенко

  • «Будь, котику! Міцного здоров’я» — Тарас Цимбалюк

  • «Моя душа, будь щасливим» — дружина Решетніка Христина

  • З днем народження, нехай все омріяне здійсниться

Нагадаємо, нещодавно чоловік акторки Віталіни Біблів чуттєво привітав її з днем народження милим спільним фото.

