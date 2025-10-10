Григорій Решетнік у річницю шлюбу показав, яким було його весілля 15 років тому: "Ексклюзивні кадри"

Григорії Решетнік і його дружина Христина / © instagram.com/grisha_reshetnik

Український телеведучий Григорій Решетнік і його дружина Христина святкують річницю шлюбу.

Сьогодні, 10 жовтня, виповнилося 15 років з моменту, як зіркову пару оголосили чоловіком і дружиною. За цей час у родині відбулося чимало змін. Зокрема, народилося троє синів. Але з нагоди свята Григорій з дружиною вирішив пригадати, як саме все починалося.

Так, щасливе подружжя в Instagram оприлюднило серію "ексклюзивних кадрів" з весілля. На фото можна помітити, як молодята готувалися до розпису, як минав їхній обряд вінчання та основна весільна церемонія з салютами у колі близьких і друзів. Крім того, в особливий день створення родини подружжя влаштувало романтичну фотосесію в парку та поблизу прикрашеної машини.

"10.10.2010. Сьогодні 15 років, як ми стали чоловіком і дружиною! Наше кришталеве весілля. З кожним днем кохаю тебе все сильніше! Ексклюзивні кадри тільки для вас", — підписали світлини Решетніки.

У коментарях зірки та шанувальники пари не стримували емоцій — захоплювалися міцністю їхніх стосунків і залишали щирі слова привітань.

"Які гарні. Вітаю!!! Ви такий приклад неймовірної пари" — Наталка Денисенко.

"Гарнющі. Многая літа в любові і злагоді" — Анна Сагайдачна.

Ви — пара, що тримає віру в кохання та родину! Бажаю вам завжди бути разом, і дівчинку тут теж можна побажати, так?

А Ви геть не змінилися. Вітаю! Для мене Ви приклад справжньої родини. Обожнюю за вами спостерігати.

