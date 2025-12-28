ТСН у соціальних мережах

Григорій Решетнік вивів на паркет "Танців з зірками" трьох синів і зворушив Могилевську

Шоумен під час благодійного спецефіру отримав оригінальні коментарі від суддів.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Григорій Решетнік і Юлія Сахневич на "Танцях з зірками"

Григорій Решетнік і Юлія Сахневич на "Танцях з зірками" / © пресслужба каналу "1+1"

Благодійний спецефір шоу «Танці з зірками» запам’ятався особливо зворушливим номером за участі ведучого Григорія Решетніка. Його виступ став не просто танцем, а справжньою родинною історією, яка не залишає байдужим.

Під номером 11 Решетнік вийшов на паркет у парі з танцівницею Юлією Сахневич. Для неї це був перший вихід на сцену після декрету — рік тому вона народила доньку у шлюбі з музикантом Позитивом. Пара виконала віденський вальс, до якого готувалася особливо ретельно: через виснажливі репетиції ведучий зізнався, що схуд на сім кілограмів. І результат був помітний — техніка, підтримки та емоційна складова номера отримали схвальні відгуки.

Григорій Решетнік і Юлія Сахневич на "Танцях з зірками" / © пресслужба каналу "1+1"

Григорій Решетнік і Юлія Сахневич на "Танцях з зірками" / © пресслужба каналу "1+1"

Кульмінацією виступу став несподіваний фінал. Просто під час танцю на паркет вийшли троє синів Григорія Решетніка. Танцюристи обіймали й цілували хлопців, а сам момент органічно доповнив сюжет номера, присвяченого родинним переживанням у час війни. Саме цей епізод викликав у залі справжні мурахи по шкірі.

Григорій Решетнік, його сини та Юлія Сахневич на "Танцях з зірками" / © пресслужба каналу "1+1"

Григорій Решетнік, його сини та Юлія Сахневич на "Танцях з зірками" / © пресслужба каналу "1+1"

Після виступу судді не стримували емоцій. Катерина Кухар із гумором згадала репетиційні курйози та вручила Решетніку троянду, яку він передав Наталії Могилевській. До жартів долучився і Дмитро Монатік, спародіювавши колегу. А от Могилевська зізналася, що номер подарував їй різдвяний настрій, а фінал із дітьми настільки розчулив, що «неможливо було не плакати».

Судді "Танців з зірками" / © 1+1

Судді "Танців з зірками" / © 1+1

Уже після ефіру з’ясувалася ще одна несподівана деталь: на балконі Григорій розповів, що танцював у взутті чоловіка своєї партнерки — Олексія Завгороднього, більш відомого як Позитив. І результатом пара залишилася задоволена, адже судді поставили їм доволі високі бали.

Нагадаємо, перед цією зірковою парою паркет запалював співак Женя Галич. Він підкорив глядачів своєю “хімією” з партнеркою та спровокував неоднозначні чутки.

