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- Гламур
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Григорій Решетнік виїхав за кордон і показав зворушливе возз'єднання з дружиною та синами
Ведучий влаштував дітям сюрприз, про який вони навіть не здогадувалися.
Український телеведучий Григорій Решетнік ненадовго поїхав за кордон, аби провести час із дружиною Христиною та трьома синами.
Родина зараз відпочиває в Іспанії, тоді як сам шоумен до цього залишався в Україні через робочі справи. Після тривалої розлуки йому вдалося прилетіти до найрідніших, однак лише на кілька днів.
Зустріч подружжя спершу відбулася в аеропорту, куди Христина приїхала сама й не могла стримати власного щастя. Водночас для синів батьки вирішили зберегти приїзд тата у таємниці. Тож коли телеведучий несподівано постукав у двері апартаментів, хлопці були приголомшені.
Побачивши тата на порозі, Іван, Дмитро та Олександр одразу кинулися йому назустріч, міцно обіймаючи та цілуючи. Зворушливі кадри сімейного возз’єднання Христина опублікувала в Instagram. За словами дружини ведучого, всі вони дуже чекали цієї зустрічі, адже встигли неймовірно засумувати одне за одним.
«Скучила неймовірно. Як усе-таки мало треба жінці для щастя — просто обійняти коханого, хоч ненадовго. І тепер нехай весь світ зачекає», — зворушливо написала Христина.
Втім, сімейна ідилія триватиме недовго. Як зізналася обраниця шоумена, Григорій проведе з родиною лише три дні, після чого знову повернеться до своїх справ.
Нагадаємо, нещодавно Христина Решетнік скаржилася на настирливого залицяльника на пляжі. Чоловік навіть після відмов не втрачав шансу привертати до себе увагу.