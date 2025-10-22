ТСН у соціальних мережах

Гламур
206
2 хв

Григорій Решетнік з дружиною несподівано заговорив про четверту дитину

Зіркова родина натяками почали ділитися можливими майбутніми планами.

Злата Ковтун
Григорій та Христина Решетніки

Григорій та Христина Решетніки / © instagram.com/grisha_reshetnik

Український телеведучий Григорій Решетнік та його кохана — Христина — різко почали говорити про поповнення в родині.

У своїх сториз в Instagram подружжя почало говорити про поповнення в родині. Річ у тім, що прихильники Христини засипають її повідомленнями, що нібито бачать, як зіркова пара матиме четверту дитинку та вже час готуватися до ще одного члена родини.

Григорія та його обраницю такі повідомлення від юзерів не злять. Навпаки, вони сміються з подібних висловлювань та натякають, що все може бути. Христина записала відео, на якому прокоментувала слова фанів про вагітність та пожартувала, що навіть для її чоловіка це буде сюрпризом.

Сториз Христини Решетнік / © instagram.com/kristina_reshetnik

Григорій у свою чергу не розгубився й також вийшов у сториз, в яких звернувся до коханої. У них ведучий щиро здивувався виниклими обставинами та поставив риторичне запитання про ситуацію до Христини, яка у той момент була з ним.

"Я думав, що троє дітей — більш, ніж достатньо. Що там за плани у дружини?" — кумедно підписав публікацію знаменитість.

Сториз Григорія Решетніка / © instagram.com/grisha_reshetnik

На наступній світлині продемонстрував романтичну вечерю з дружиною та не втратив шансу зачепити нещодавній курйоз знову. Григорій написав, що Христину потягнуло на солоне, що є поширеною ознакою, за якою жінки починають підозрювати про вагітність.

Сториз Григорія Решетніка / © instagram.com/grisha_reshetnik

Нагадаємо, нещодавно Григорій Решетнік у день свого 42-річчя поділився кадрами домашнього святкування. Ведучий зворушив щирим зізнанням про сім’ю та вдячність близьким за підтримку.

206
