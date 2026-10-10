Григорій Решетнік з дружиною замилували раніше небаченими фото з весілля на 16-ту річницю шлюбу

Григорій та Христина Решетнік / © instagram.com/grisha_reshetnik

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Телеведучий Григорій Решетнік і його дружина Христина відсвяткували 16-ту річницю шлюбу та показали архівні кадри зі свого весілля, які досі не публікували в Мережі.

Подружжя вирішило повернутися до особливого дня, який назавжди змінив їхнє життя. Григорій поділився серією раніше небачених світлин в Instagram. На кадрах закохані позують у весільних образах і не приховують щасливих усмішок. Ретрофотографії дали змогу шанувальникам зазирнути в історію кохання пари. Сам телеведучий зізнався, що цей день і досі викликає в них особливі емоції. Ба більше, закохані готові переживати його знову й знову.

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«16 найкращих років, як чоловік та дружина. Один з найщасливіших днів в житті, який ми готові повторювати разом хоч кожен день. Архівні фото, яких ще ніхто не бачив. Насолоджуйтеся», — написав Григорій.

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Григорій та Христина Решетнік / © instagram.com/grisha_reshetnik

Григорій та Христина Решетнік / © instagram.com/grisha_reshetnik

Григорій та Христина Решетнік / © instagram.com/grisha_reshetnik

Святкову дату Решетніки зустріли не лише спогадами про весілля, а й можливістю поділитися з аудиторією особистими моментами, які раніше залишалися поза увагою публіки. Нові світлини нагадали шанувальникам, який вигляд мали закохані 16 років тому, коли розпочинали спільний сімейний шлях.

За роки шлюбу Григорій і Христина стали батьками трьох синів — Івана, Дмитра та Олександра. Старшому хлопчику 13 років, середньому — вісім, а наймолодшому — п’ять.

Григорій та Христина Решетнік / © instagram.com/grisha_reshetnik

Григорій та Христина Решетнік / © instagram.com/grisha_reshetnik

Григорій та Христина Решетнік / © instagram.com/grisha_reshetnik

Григорій та Христина Решетнік / © instagram.com/grisha_reshetnik

Григорій та Христина Решетнік / © instagram.com/grisha_reshetnik

Григорій та Христина Решетнік / © instagram.com/grisha_reshetnik

Нагадаємо, Христина раніше розповідала про особливості материнства та жартома зізнавалася, що старші сини часом випробовують її терпіння, тоді як молодшого вона лагідно називає «корзиночкою».

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