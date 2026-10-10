ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1347
Час на прочитання
2 хв

Григорій Решетнік з дружиною замилували раніше небаченими фото з весілля на 16-ту річницю шлюбу

Телеведучий поділився архівними кадрами, яких раніше не бачили шанувальники, та зізнався, що цей день вони з коханою готові повторювати щодня.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Григорій та Христина Решетнік

Григорій та Христина Решетнік / © instagram.com/grisha_reshetnik

Телеведучий Григорій Решетнік і його дружина Христина відсвяткували 16-ту річницю шлюбу та показали архівні кадри зі свого весілля, які досі не публікували в Мережі.

Подружжя вирішило повернутися до особливого дня, який назавжди змінив їхнє життя. Григорій поділився серією раніше небачених світлин в Instagram. На кадрах закохані позують у весільних образах і не приховують щасливих усмішок. Ретрофотографії дали змогу шанувальникам зазирнути в історію кохання пари. Сам телеведучий зізнався, що цей день і досі викликає в них особливі емоції. Ба більше, закохані готові переживати його знову й знову.

«16 найкращих років, як чоловік та дружина. Один з найщасливіших днів в житті, який ми готові повторювати разом хоч кожен день. Архівні фото, яких ще ніхто не бачив. Насолоджуйтеся», — написав Григорій.

Григорій та Христина Решетнік / © instagram.com/grisha_reshetnik

Григорій та Христина Решетнік / © instagram.com/grisha_reshetnik

Григорій та Христина Решетнік / © instagram.com/grisha_reshetnik

Григорій та Христина Решетнік / © instagram.com/grisha_reshetnik

Григорій та Христина Решетнік / © instagram.com/grisha_reshetnik

Григорій та Христина Решетнік / © instagram.com/grisha_reshetnik

Святкову дату Решетніки зустріли не лише спогадами про весілля, а й можливістю поділитися з аудиторією особистими моментами, які раніше залишалися поза увагою публіки. Нові світлини нагадали шанувальникам, який вигляд мали закохані 16 років тому, коли розпочинали спільний сімейний шлях.

За роки шлюбу Григорій і Христина стали батьками трьох синів — Івана, Дмитра та Олександра. Старшому хлопчику 13 років, середньому — вісім, а наймолодшому — п’ять.

Григорій та Христина Решетнік / © instagram.com/grisha_reshetnik

Григорій та Христина Решетнік / © instagram.com/grisha_reshetnik

Григорій та Христина Решетнік / © instagram.com/grisha_reshetnik

Григорій та Христина Решетнік / © instagram.com/grisha_reshetnik

Григорій та Христина Решетнік / © instagram.com/grisha_reshetnik

Григорій та Христина Решетнік / © instagram.com/grisha_reshetnik

Григорій та Христина Решетнік / © instagram.com/grisha_reshetnik

Григорій та Христина Решетнік / © instagram.com/grisha_reshetnik

Григорій та Христина Решетнік / © instagram.com/grisha_reshetnik

Григорій та Христина Решетнік / © instagram.com/grisha_reshetnik

Григорій та Христина Решетнік / © instagram.com/grisha_reshetnik

Григорій та Христина Решетнік / © instagram.com/grisha_reshetnik

Нагадаємо, Христина раніше розповідала про особливості материнства та жартома зізнавалася, що старші сини часом випробовують її терпіння, тоді як молодшого вона лагідно називає «корзиночкою».

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie