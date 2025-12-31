- Дата публікації
Григорій Решетнік з сім'єю переїхав до двоповерхового будинку під Києвом і показав кадри з новосілля
Шоумен почав будувати дім під час повномасштабної війни, і ось нарешті із родиною вже оселився в ньому.
Український ведучий Григорій Решетнік разом із дружиною Христиною та трьома синами нарешті переїхав до двоповерхового будинку під Києвом.
Сімейство тривалий час жило в квартирі, проте мріяло мати власний дім. І під час повномасштабної війни Решетнік із дружиною все ж таки наважився на будівництво. І ось подружжя разом із синами нарешті переїхало до нової оселі. Ба більше, остаточний переїзд символічно стався за день до Нового року.
"Нарешті наша мрія здійснилась - ми вдома. Ми чекали на цей момент тривалих п'ять років, і за день до Нового року таки остаточно переїхали до свого будинку. Хочемо поділитися цією радістю з вами", - повідомило подружжя.
Решетніки вже й також показали кадри з новосілля. Зокрема, вдома вони поставили чималу новорічну ялинку, яку рясно прикрасили яскравою гірляндою.
Щоправда, вони довго не затримувалась. Сімейство навіть не встигло речі розпакувати, як вже треба було їхати. Річ у тім, що Решетнік із родиною зустрічатиме Новий рік у Буковелі, тож саме туди вони й вирушили.
Нагадаємо, нещодавно Григорій Решетнік взяв участь у благодійному передноворічному спецвипуску "Танців з зірками". Після виступу шоумен вивів на паркет трьох синів.