Григорій Решетнік заговорив про будівництво власної оселі під час війни й де бере гроші: "Це складно"

Григорій Решетнік / © instagram.com/grisha_reshetnik

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Український телеведучий Григорій Решетнік розповів про будівництво свого двоповерхового будинку, площа якого перевищить 150 квадратних метрів.

Так, під час війни ведучий поступово створює своє сімейне гніздечко. Григорій ділиться, що зараз проєкт перебуває на етапі фарбування стін, хоча процес триває вже понад п’ять років. За словами зірки, все йде без чітких рамок заїзду туди, адже будівництво вимагає значних фінансових вкладень.

"Зараз на етапі фарбування стін. Ми його будуємо вже п'ять років, там був спочатку тільки фундамент. Дедлайни відпустили, бо все це упирається в фінанси. Оскільки ми люди порядні й чесно заробляємо гроші, накопичуємо й потім інвестуємо. Це складно й дорого. Хочеться швидше (переїхати – прим. ред.), але дедлайни не ставимо", - розповів Решетнік в інтерв'ю Мирослави Мандзюк.

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Григорій Решетнік з родиною / © instagram.com/grisha_reshetnik

Щодо бюджету на будівництво, то в родині Григорія Решетніка існує чітке партнерство. Ведучий зізнається, що коли закінчуються його особисті кошти, він може звернутися за підтримкою до дружини Христини. Крім того Решетнік також розсекретив одразу декілька напрямів, на чому саме заробляє сьогодні:

"У нас в родині є гроші Христини, а є наші спільні. Коли закінчуються мої, то я позичаю в неї. Я відповідаю за це (фінанси за будівництво – прим. ред.), але я вдячний дружині, що вона мені підставить міцне фінансове плече. Я викладаю в університеті "Майстерність диктора та ведучого". Я скоріше зірковий майстер – з'являюсь на своїх авторських майстер-класах, працюю зі студентами, шукаю дітям роботу, завжди з ними на зв'язку. Також у мене корпоративна діяльність, веду заходи різні, є рекламні інтеграції в соцмережі, озвучування, майстер-класи, індивідуальні заняття для ораторів", - пояснив шоумен.

Нагадаємо, нещодавно зірка кіно та серіалів Олексій Горбунов назвав розмір своєї пенсії та чому відмовився від неї.