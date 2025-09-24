Григорій Решетнік замилував романтикою з дружиною нічним Києвом: "Втекли на побачення"

Григорій Решетнік із дружиною / © instagram.com/grisha_reshetnik

Український телеведучий Григорій Решетнік похизувався їхнім із дружиною Христиною нічним побаченням.

Подружжя вирішило насолодитися часом, проведеним лише удвох. Тож, Решетніки залишили синів вдома, а самі втекли на імпровізоване нічне побачення Києвом. Закохані вирушили на прогулянку Контрактовою площею.

Звичайно ж, пара влаштувала імпровізований фотосет, результатом якого поділилася в Instagram. Григорій та Христина Решетніки позували на тлі оглядового колеса, що підсвічувалося різними кольорами. Закохані мило обіймалися, усміхалися та дарували поцілунки одне одному.

"Втекти на побачення нічним Києвом", - підписав світлини шоумен.

Тим часом користувачі просто записали їх компліментами у коментарях. Фани подружжя писали, що вони мають неймовірний вигляд, що аж випромінюють щастя.

Нагадаємо, раніше Григорій Решетнік розсекретив вартість навчання синів. Діти шоумена ходять до однієї з найпрестижніших шкіл Києва.