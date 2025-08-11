ТСН у соціальних мережах

Григорій Решетнік здійснив мрію 8-річного сина та показався з ним за кордоном: "Перший досвід"

Знаменитість з дружиною показав свої пригоди.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Григорій Решетнік з родиною

Григорій Решетнік з родиною / © instagram.com/grisha_reshetnik

Український телеведучий Григорій Решетнік з дружиною Христиною втілили одну з найзаповітніших мрій середнього сина Дмитра.

Вже тривалий час хлопчик є затятим гравцем у футбол. Тож, за словами зіркових батьків, Дмитро марив бути ще ближчим до всесвітньо відомих футбольних команд. Тож на його нещодавній день народження Григорій та Христина подарували імениннику путівку в закордонний дитячий табір на базі клубу "Real Madrid".

Задля втілення мрії подружжя з сином здолало важку дорогу та опинилося в Іспанії. Там Дмитро попрощався з батьками та сів у автобус. Попереду на хлопчика чекають тижні футбольних тренувань з професіональними тренерами.

Григорій Решетнік з сином / © instagram.com/grisha_reshetnik

Григорій Решетнік з сином / © instagram.com/grisha_reshetnik

Син Григорія Решетніка / © instagram.com/grisha_reshetnik

Син Григорія Решетніка / © instagram.com/grisha_reshetnik

"Дмитрик довго про це мріяв, і ми вирішили втілити його бажання — це наш подарунок на його день народження. Футбольний табір "Real Madrid" чекає на молодого та перспективного гравця. За останній тиждень Дімоша зміг приємно здивувати не тільки нас, батьків, а ще й спортивних професіоналів. За успіхи дітей радієш значно більше, ніж за власні. Зʼїжджаються до табору з усього світу. І це його перший досвід! Трішки нервує, але впевнена, що справиться", — написало подружжя.

