Григорій Решетнік здивував ультиматумом, який поставила йому дружина на початку стосунків

Григорій Решетнік із дружиною / © instagram.com/kristina_reshetnik

Український ведучий Григорій Решетнік розсекретив, яким ультиматум поставила йому дружина Христина на початку стосунків.

Пара разом вже протягом 17 років. Проте, виявляється, їхня сімейна історія могла б не скластись, аби Решетнік не виконав завдання від дружини. Сталося це під час першої спільної подорожі закоханих, коли вони проводили час на заході України.

Григорій Решетнік разом із Христиною катались на лижах. Вони піднялись на верхівку гори, а обраниця ведучого спустилась донизу і кинула йому слідом фразу: "Спустишся – будемо разом". Шоумену було нікуди діватися, тож через дві години він вже був поруч із коханою.

Григорій Решетнік із дружиною в Буковелі / © instagram.com/grisha_reshetnik

"17 років тому, під час нашої першої спільної подорожі, вона завезла мене на цю гору й залишила, кинувши фразу: "Спустишся вниз - будемо разом". Через дві години страждань, я таки доповз донизу, пройшовши випробування. Відтоді ми не розставались", - поділився ведучий.

До речі, через 17 років пара переповіла цю історію синам. І хлопці вирішили повторити подвиг тата та також підкорити гору.

Нагадаємо, нещодавно Григорій Решетнік захистив дисертацію в університеті. Щоправда, тема роботи викликала насмішки в користувачів. Ведучий вже відповів на глузування.