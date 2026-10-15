Григорій Решетник відверто висловився про Цимбалюка та заінтригував деталями: що сказав ведучий

Григорій Решетнік і Тарас Цимбалюк / © Колаж ТСН.ua

Реклама

Ведучий Григорій Решетник відверто висловився про актора Тараса Цимбалюка, зокрема оцінив його характер, емоційність і те, чому він зміг привернути увагу багатьох дівчат.

За словами шоумена, Цимбалюк дещо відрізняється від звичних типажів чоловіків, яких обирали для романтичного реаліті. Він не надто емоційний і не завжди демонструє широкий спектр почуттів. Втім, саме така манера поведінки теж може приваблювати жінок.

Реклама

Григорій Решетник / © скриншот з відео

Решетник зауважив, що кожна має власне уявлення про ідеального партнера. Для одних важливі відверті розмови й бурхливі емоції, а інші цінують спокій і стриманість. І, схоже, актор знайшов чимало прихильниць саме завдяки своїй вдачі.

Реклама

«Тарас прекрасний хлопець, подобається, фактурний, творчий, з таким голосом, менш емоційний. Для когось, може, і емоційний, а якісь дівчата мріють про те, щоб чоловік просто мовчав. Тому дуже багато хто закохався в Тараса», — поділився Григорій в інтерв’ю РБК-Україна.

Григорій Решетник / © скриншот з відео

Ведучий також визнав, що спочатку сам Цимбалюк міг бути не цілком готовим до того досвіду, який на нього чекав. Однак участь у проєкті стала для актора своєрідним імпульсом, а реакція дівчат підтвердила, що його образ припав аудиторії до душі. Решетник позитивно оцінив рішення продюсерів запросити Тараса та наголосив, що команда не помилилася з вибором. За його словами, сезон виявився успішним, а почуття учасниць були настільки сильними, що вихід із проєкту нерідко супроводжувався розчаруванням.

Григорій Решетник / © скриншот з відео

Окремо Решетник прокоментував і те, що Цимбалюк не приховував отримання гонорару за участь у зніманнях. На думку ведучого, сам факт оплати не означає, що актор удавав закоханість або грав роль перед камерами. Григорій пояснив, що фінансова винагорода є компенсацією за три місяці роботи, протягом яких головний герой відкладає звичні справи та повністю занурюється у знімальний процес.

«Я як свідок зародження цих стосунків, можу сказати, що почуття були справжніми. Такі почуття не зіграєш за жодні кошти», — наголосив Решетник, коментуючи стосунки Цимбалюка з фіналісткою.

Реклама

Тарас Цимбалюк та Надін Головчук

Ведучий додав, що бачив, як учасники переживали закоханість, розчарування та розставання вже після завершення знімань. Тому він переконаний: жоден гонорар не здатен замінити справжніх емоцій.

Нагадаємо, нещодавно Решетніки розкрили правду про 16-річний шлюб, а саме про сварки через дітей і телефони замість романтики.

Новини партнерів