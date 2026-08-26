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Григорій Решетник вперше за тривалий час замилував фото з батьками та щемко звернувся до тата
У родині ведучого сьогодні особливе свято.
Телеведучий Григорій Решетник показав батьків Ольгу та Івана Решетників і розповів про особливий зв’язок із рідними.
Григорій Решетник нечасто ділиться сімейними кадрами. Цього разу привід був особливим. 25 серпня його батько Іван святкував день народження. Телеведучий зібрався з мамою та татом за святковим столом. На фото він ніжно обіймає обох батьків. Світлиною шоумен поділився у своєму Instagram.
«Сьогодні такий важливий день для мене. З днем народження, татусю, люблю тебе і дякую за все», — написав він під фото.
На знімку поруч із Григорієм позують його мама Ольга та батько Іван. Родина має дуже теплі стосунки, а самого ведучого батьки підтримували ще від початку його кар’єрного шляху.
Григорій народився та виріс у Миколаєві. Спочатку мама бачила сина в банківській сфері, тому після школи він обрав фінансову спеціальність. Проте згодом Решетник зрозумів, що хоче пов’язати життя з телебаченням, переїхав до Києва та вступив до університету культури і мистецтв на спеціальність «Диктор та ведучий телепрограм».
Ольга та Іван Решетники разом уже понад чотири десятиліття. Григорій не приховує, що захоплюється стосунками батьків і вважає їхню родину важливим прикладом любові, взаємної підтримки та відданості одне одному.
Нагадаємо, нещодавно подружжя Решетніків стало жертвами крадіїв і назвало дві зниклих речі.