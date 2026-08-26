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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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161
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Григорій Решетник вперше за тривалий час замилував фото з батьками та щемко звернувся до тата

У родині ведучого сьогодні особливе свято.

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Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
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Григорій Решетник

Григорій Решетник / © пресслужба каналу "1+1"

Телеведучий Григорій Решетник показав батьків Ольгу та Івана Решетників і розповів про особливий зв’язок із рідними.

Григорій Решетник нечасто ділиться сімейними кадрами. Цього разу привід був особливим. 25 серпня його батько Іван святкував день народження. Телеведучий зібрався з мамою та татом за святковим столом. На фото він ніжно обіймає обох батьків. Світлиною шоумен поділився у своєму Instagram.

«Сьогодні такий важливий день для мене. З днем народження, татусю, люблю тебе і дякую за все», — написав він під фото.

/ © instagram.com/grisha_reshetnik

© instagram.com/grisha_reshetnik

На знімку поруч із Григорієм позують його мама Ольга та батько Іван. Родина має дуже теплі стосунки, а самого ведучого батьки підтримували ще від початку його кар’єрного шляху.

Григорій народився та виріс у Миколаєві. Спочатку мама бачила сина в банківській сфері, тому після школи він обрав фінансову спеціальність. Проте згодом Решетник зрозумів, що хоче пов’язати життя з телебаченням, переїхав до Києва та вступив до університету культури і мистецтв на спеціальність «Диктор та ведучий телепрограм».

Ольга та Іван Решетники разом уже понад чотири десятиліття. Григорій не приховує, що захоплюється стосунками батьків і вважає їхню родину важливим прикладом любові, взаємної підтримки та відданості одне одному.

Нагадаємо, нещодавно подружжя Решетніків стало жертвами крадіїв і назвало дві зниклих речі.

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