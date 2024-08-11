Хто такий Дмитро Волканов: працював "зайчиком" Сердючки, майже переміг в "Х-Факторі" і його хіти

В українській естраді з'являється дедалі більше нових та талановитих артистів, які вже можуть дати фору старій гвардії.

Зокрема, популярності зараз набирає співак Дмитро Волканов, який випускає ліричні пісні та намагається розвинути український шансон. Виконавцеві це доволі непогано вдається, його пісні стають вірусними у TikTok, а на YouTube набирають мільйони переглядів.

Артист ще доволі юний, однак вже має чималий досвід. Він став суперфіналістом відомого талант-шоу, працював у бенді Вєрки Сердючки, з якою об'їздив пів світу, а зараз розвиває сольну кар'єру.

Дмитро Волканов і Вєрка Сердючка

Тож, редакція сайту ТСН.ua пропонує дізнатися, хто ж такий Дмитро Волканов, як став популярним, його пісні-хіти та що про нього взагалі відомо.

Перші творчі кроки Дмитра Волканова, коли його голос почула Україна

Юній артист гучно про себе заявив у 17 років. Саме тоді він взяв участь у популярному шоу талантів "Х-Фактор-9". У відбірковому турі хлопець ефектно заспівав пісню "Седая ночь" – гурту "Ласковый май". Зазвичай, мало кому вдавалося з такою композицією пройти далі, однак Дмитро зміг продемонструвати вокальні вміння та переконати суддів залишити його в тренувальному таборі.

Дмитро Волканов і Андрій Данилко

Участь в "Х-Факторі" Волканов продовжив у команді Андрія Данилка. Співак дійшов до фіналу, однак першим місцем поступився, посівши друге. Для Волканова ця поразка стала справжньою трагедією. Артист не міг змиритися з другим місцем. Однак, з шоу артист теж не пішов з порожніми руками, адже саме там відбулася доленосна зустріч з Данилком.

"Розпач, біль, я не знав, куди себе діти. Як виявляється, друге місце – це теж непогано. Це я зараз розумію, на той момент це для мене була трагедія", - поділився співак, пише dnipro.tv.

Дмитро Волканов з Вєркою Сердючкою та її мамою

Яку роль в житті Дмитра Волканова зіграв Андрій Данилко та чим він йому завдячує

Після завершення "Х-Фактора" Андрій Данилко зробив Дмитру Волканову робочу пропозицію. Шоумен запропонував юному співакові-початківцеві працювати в його бенді. Андрій Данилко хотів показати Волканову, як працюють такі масштабні творчі проєкти зсередини. Щоправда, допомагати а кар'єрі шоумен не став. Протягом чотирьох років Волканов працював "зайчиком" в бенді Сердючки.

Дмитро Волканов і Вєрка Сердючка

"Він коли взяв мене на роботу в колектив, то сказав: "Дімо, я тобі допомагати не буду, але ти перебуваєш в колективі для того, щоб бачити, як це працює, бачити, якою має бути команда артиста, як відбувається саундчек, поселення в готель". Мені дуже подобалося, як він спілкується. Я знайшов у ньому наставника, вчителя і людину, на яку я хочу бути схожим. Коли я прийшов до колективу, мені було 18 років, і потрапити одразу на такий рівень – це було дуже серйозно", - розповідав Волканов в інтерв'ю Олексію Суханову.

Врешті, Андрій Данилко став для юного співака справжнім наставником. Він давав Волканову важливі поради, настанови, а найголовніше – досвід. Артисти чудово поприятелювали. Андрій Данилко навіть допоміг музикантові вивезти рідних з окупації з Бердянська.

Дмитро Волканов

Сольна кар'єра Дмитра Волканова та пісні-хіти

Пропрацювавши чотири роки в бенді Вєрки Сердючки, Волканов вирішив, що час починати відправлятися в сольне плавання. Щоправда, на заваді музиканту стала повномасштабна війна в Україні. Артист тоді виїхав до Львова. Співакові були настільки тяжко з коштами, що він забув про музику та почав працювати у сфері обслуговування.

Дмитро Волканов

Згодом Волканов знову повернувся до бенду Сердючки, але після восьми місяців роботи його покинув остаточно. До речі, не останню роль у цьому зіграв сам Данилко. Волканов у бенді не припиняв творити, а шоумен звернув на це увагу та дав зрозуміти, що вже час зайнятися сольним проєктом.

"Я в той період дуже активно писав. І Андрій став звертати увагу на цю творчість. Він дав мені зрозуміти, що це може бути непогано. І мені це дуже сподобалось. Я почав ще більше писати, випускати пісні. Люди класно реагували", - ділився артист.

Наразі Дмитро Волканов активно випускає свої власні пісні, які вірусяться в соцмережах та набираються мільйони прослуховувань. У творчому доробітку артиста понад 10 композицій, найвідоміші з яких – "Я на жигулі", "Тебе знайшов", "Наречена" та багато інших.

Окрім того, Дмитро Волканов дає і власні концерти. Зали наповнюються глядачами, а сам співак вже й має свою фан-базу.

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