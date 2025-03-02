Хто зіграв краще - актори чи собаки: огляд комедії з Лесею Нікітюк "Песики"

В українському прокаті стартував один з найбільш очікуваних фільмів цієї весни – лірична комедія "Песики".

Журналістка ТСН.ua Анна Севастьянова вже подивилася прем'єру і готова поділитися враженнями про фільм, а також цікавинками про його створення.

Про що кіно

В центрі сюжету - життя успішної 35-річної рієлторки Яни, яке одного дня кардинально змінюється. Тепер вона не може спокійно зайнятися сексом з чоловіками, адже на ранок вони магічним чином перетворюються на собак.

Ідея цього фільму виникла ще 2020 року, і спочатку планувалося, що головна героїня буде перетворювати чоловіків на котів. Але згодом продюсерка фільму Анна Єлісєєва і креативна продюсерка Анастасія Лодкіна вирішили все ж таки присвятити історію собакам. "Можливо, ще й через те, що ми самі "собачниці", і знаємо, наскільки вони можуть бути смішними, вчити любові, турботи, і ще й бути такими схожими на своїх господарів", - поділилася з ТСН.ua Анна Єлісєєва.

Першим режисером фільму був Дмитро Гумберський ("Любов і блогери"), але в якийсь момент продюсери зрозуміли, що у них різні погляди в творчому сенсі на цю історію. Так в режисерському кріслі опинився Олексій Єсаков (зняв одну з новел в мінісеріалі "Перші дні"). Для нього, до речі, це дебют в повнометражному кіно.

На прем'єрі фільму "Песики" - Ольга Сумська, Олексій Єсаков, Анна Єлісєєва, Леся Нікітюк, Артур Логай

Кадр з фільму "Песики"

За словам продюсерів, бюджет "Песиків" - 500 тисяч доларів, і все це - приватні інвестиції, без залучення державних коштів. Знімання тривали 23 дні, і в основному всі локації знаходили в Києві.

Зірковий акторський склад

Головну роль у фільмі грає відома телеведуча Леся Нікітюк. За її словами, вона дуже переймалася, як сприймуть її глядачі і оцінять акторську майстерність кінокритики. "Мені пропонували зніматися в кіно дуже давно, але я не погоджувалася, бо для мене найголовнішою була все ж таки телевізійна кар'єра. І навіть після ролі в кіно зараз, в шапці мого профілю в Instagram ви все одно не побачите слово "Актриса", бо для мене це тільки початок", - поділилася з ТСН.ua на допрем'єрному показі Леся.

Леся Нікітюк

Як ми дізналися, сценарій писали не "під Лесю", але вже в процесі створення історії автори зрозуміли, що саме телеведуча ідеально підходить під роль Яни. "Багато хто думає, що ми запросили Лесю через її медійність, але це неправда. У неї настільки класна правдива органіка, образ, імідж саме під цю роль, що майже нікого більше не розглядали", - розповідає Єлісєєва.

Деяких акторів, як ми дізналися, запрошували в проєкт без кастингу, наприклад, Ольгу Сумську - вона зіграла маму головної героїні. "Лесю знаю вже дуже багато років, і ще від першої нашої зустрічі я зрозуміла, що у цієї прекрасної дівчини велике майбутнє. І ось ми вже разом на одному знімальному майданчику, так що це доля! Я тішуся, що у нас, окрім комедійних епізодів, є навіть і драматичні. За сюжетом у мене багато чоловіків, і я їх змінюю як песиків. Але моя героїня абсолютна протилежність мені в житті", - ділиться з ТСН.ua Сумська.

Кадр з фільму "Песики"

Кадр з фільму "Песики"

Чоловічі ролі (в основному коханців) у фільмі розподілилися між яскравими професійними акторами і початківцями. І найцікавіше, що найбільше щирих усмішок у глядачів в залі викликала поява на екрані саме дебютантів, зокрема коміків Кирила Ганіна і Даніла Повара. Але звичайно більшість глядачок могла клюнути на трейлер, побачивши у ньому напів оголеного (вчергове на екрані) Тараса Цимбалюка. Сцени з ним дійсно були найгарячіші, навіть сама Леся зізнавалася, що її секс з актором знімали дев'ять дублів.

Суб'єктивна реакція на фільм

Фільм яскравий, наче stories в Instagram. Оригінальні діалоги, динамічно змонтовані кадри, непередбачувані події. До останніх кадрів глядач буде сумніватися, з ким залишиться головна героїня. І це, як на мене, головний плюс картини - бо зазвичай фінали українських комедій передбачувані вже від перших кадрів.

Кому зайде цей фільм? Як мінімум, аудиторії самої Лесі Нікітюк, які люблять її за щирість і імпровізовані жарти ще від часів "Розсміши коміка". Як максимум, всім любителям ромкомів, де всю увагу забирає на себе не розвиток подій, а трансформація головної героїні. Причому не тільки внутрішня.

Кадр з фільму "Песики"

До речі, про вбрання Лесі, на які так само було приємно дивитися, як і на її фігуру в них. Художниця по костюмах Катерина Витвицька змогла майстерно передати в них сексуальність героїні, але без жодного натяку на вульгарність. І навіть відверті сцени у фільмі зняті достатньо чуттєво й інтимно, але без "пошлятини". Тому обмеження аудиторії 12+, вважаю, доречним, аби фільм могли подивитися і підлітки.

У фільмі обережно підіймаються саме ті теми, які турбують сучасну молодь, а не висмоктані з пальця сценаристами. Наприклад, чи можна вважати фізичну близькість з іншим/іншою зрадою, як поєднувати кар'єру і особисте життя, без шкоди одне одному. А ще це фільм про те, що і після 35-ти років можна зустріти свою половинку. І що з мамою теж можна знайти спільну мову, навіть якщо досі вона переходить особисті кордони. Тобто, кожен знайде у цьому фільму щось своє. Але будуть і ті, хто після перегляду запам’ятає лише довгі красиві ноги Лесі, і класні пісні, які захочеться закачати в плейлист.

Кадр з фільму "Песики"

Також не можу не відмітити у фільмі появу продакт плейсмента. Бо він не дратував, як це здебільшого буває в українському кіно, а був ненав'язливо логічний у тих сценах, де мав місце. Ну і найголовніше, звичайно, про песиків. Вони викликали приємні емоції щоразу як з'являлися на екрані і відігравали свої ролі на 100 відсотків. І навіть якщо ви затятий "кошатник", повірте, після цього фільму ви зможете змінити свою думку. А ось акторів, зокрема Тараса Цимбалюка і Дмитра Сову, я би хотіла нарешті побачити в неочікуваних образах, а не в таких, які переходять із проєкта в проєкт, як це знову ж таки сталося в "Песиках".

Якщо припустити, що головну роль у фільмі грала б інша акторка (не така народна і впізнавана, як Нікітюк), не думаю, що кіно було б настільки приречене на успіх. У цьому ж випадку, думаю, український кінематограф чекає на новий касовий рекорд у національному прокаті. Але не будемо прискорювати події - прокат тільки розпочався. До речі, права на показ фільму вже продані у США, Канаду, Чехію, Ізраїль, Польщу. Тому українці за кордоном також зможуть подивитися нове українське кіно, за яке дійсно не соромно.

Нагадаємо, на прем'єрі фільму Леся Нікітюк вперше прокоментувала у розмові з ТСН.ua чутки про свою вагітність.

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