Губернатор РФ в істериці через танці під Сердючку й прирівняв її до бомби: Данилко насмішив реакцією

Путініст злякався Сердючки більше за ЗСУ.

Вєрка Сердючка, Олександр Гусєв

У російському Воронежі вибухнув скандал, який миттєво став мемом в Мережі.

Так, губернатор області Олександр Гусєв влаштував справжню істерику після того, як місцеві весело витанцьовували під хіти Вєрки Сердючки. Зокрема, ввімкнули навіть пісню «Гулянка», де є рядок «ще не вмерла Україна». Сталося це біля воронезького клубу «Жара». Чиновник сприйняв пісні української артистки як загрозу, тож в найкращих традиціях пропаганди зробив абсурдну заяву й пригрозив «бесідами» і мобілізацією тих «танцюристів».

«Сердючка — це фашизм. Вона підриває Росію зсередини, духовно нас розкладає. Я вражений тим, наскільки наші мешканці нею одурманені. І визнаю, що в ніч з другого на третє листопада після закриття клубу „Жара“ люди огидно танцювали під Сердючку. З такими настроями ми не зможемо виконати план щодо контрактників. Обіцяю: клуб закриємо, знайдемо всіх танцюристів, проведемо бесіди й запропонуємо спокутати провину під час спецоперації», — видав кумедну промову маріонетка Путіна.

Сторіз Вєрки Сердючки / © instagram.com/v_serduchka

Цікаво, що ситуація набула ще більшого абсурду, коли в Мережі об’явився нібито один з танцівників. Росіянин записав принизливе вибачення перед диктаторською владою: «Хочу публічно перепросити. Я увімкнув непристойну музику Вєрки Сердючки з непристойними словами. Більше такого не повториться».

Це одразу розлетілося в TikTok і дісталося самого Данилка, який є автором Сердючки. Він зробив репост фрагменту з губернатором собі в Instagram і зі сміхом лишив іронічний напис: «Воронежський губернатор: Serduchka — бомба!».

Коментатори у Мережі вибухнули від сміху, дякуючи Данилку за тонку іронію. Українці зізнаються, що тепер розуміють увесь потенціал артистки.

  • Сердючка — внучка Бандери. Оце патріотизм… Одна Сердючка зриває план мобілізації, у діда зовсім…

  • Данилко найкращий. Пишаюсь Андрієм.

  • Ого! Оце підгорає! Ой не будем воювати, будем танцювати

  • Сердючка — наша таємна зброя. Ви і без Сердючки розклалися

Варто додати, що Гусєв зараз перебуває під санкціями України, ЄС, США та Великої Британії.

Нагадаємо, нещодавно акторка Анна Саліванчук згадала про родичів у РФ і пояснила, чому соромиться минулого.

