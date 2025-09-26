Гучний скандал через Ізраїль на "Євробаченні": чи братиме країна участь у конкурсі

Представниця Ізраїлю на "Євробаченні-2025" / © Associated Press

Реклама

Європейська мовна спілка (EBU) визначилася, що робити з Ізраїлем на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення".

Так, цьогоріч через участь країни в музичних перегонах розгорівся гучний скандал. Чимало членів EBU вимагають дискваліфікувати Ізраїль через події в Секторі Гази. Тривалий час було незрозуміло, яка доля чекає на країну на музичному конкурсі.

Врешті, організатори "Євробачення" ухвалили демократичне рішення. На початку листопада всі члени EBU зберуться на незапланованому засіданні, пише Krone. Там відбудеться голосування щодо участі Ізраїлю в конкурсі. Якщо більшість буде проти, то країну дискваліфікують, і навпаки. Варто зазначити, що це стосується лише участі Ізраїлю, мовник й надалі лишатиметься членом EBU.

Реклама

Представниця Ізраїлю на "Євробаченні-2025" / © Associated Press

Зазначимо, чимало країн виступають проти ізраїльського представника на "Євробаченні". Раніше своє невдоволення висказували в Ірландії, Словенії, Нідерландах та Ісландії. Ба більше, Іспанія, яка є країною "Великої п'ятірки", заявила, що покине конкурс, якщо Ізраїль буде на "Євробаченні".

Утім, далеко не всі виступають проти ізраїльтян. Тим часом Німеччина та Італія проти дискваліфікації Ізраїлю. Вони заявляють, що якщо це станеться, то відмовляться від участі в "Євробаченні".

Нагадаємо, тим часом в Україні готуються до конкурсу. Наразі охочі подають заявки на участь у нацвідборі. Подейкують, що співачка Христина Соловій готується до конкурсу. Нещодавно артистка відповіла на плітки про її участь у нацвідборі.