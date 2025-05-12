Гучний скандал на "Євробаченні-2025": представниця Ізраїлю подала скаргу до поліції

Юваль Рафаель / © eurovision.tv

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На міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2025" розгорівся гучний скандал. Представниця Ізраїлю – співачка Юваль Рафаель – подала скаргу до швейцарської поліції.

До таких заходів артистці довелося вдаватися після урочистої церемонії відкриття конкурсу, яка не минула без неприємних інцидентів. Річ у тім, що на площі зібралося чимало пропалестинських протестувальників, які виступали проти Ізраїлю на конкурсі. Хоч на події були присутні поліцейські, а організатори дотримувалися заходів безпеки, однак неприємностей уникнути не вдалося.

Як було видно з трансляції церемонії відкриття, учасники та гості мали вільний доступ до трамвайного маршруту, куди сідали представники країн після "бірюзового хідника".

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Для ізраїльської співачки неприємності почалися одразу ж на початку. Коли вона ступила на "бірюзовий хідник", її освистували. Та потім, коли виконавиця вже їхала в трамваї, пропалестинські мітингувальники перешкоджали їй рух, перекривали трамвайні колії. Поліція чатувала на місці та затримувала порушників.

Протести на "Євробаченні-2025" / © Getty Images

Тим не менш, ізраїльський мовник таки подав скаргу. Зазначається, що один із протестувальників, який був у кефії та з прапором Палестини, зробив неприємний жест, що був адресований делегації Ізраїлю. Він провів пальцем вздовж горла, зробивши вигляд, ніби перерізає його, а також плюнув в їхній бік.

Ізраїльський мовник подав скаргу до поліції з проханням встановити особу чоловіка та вжити відповідні заходи.

Тим часом Європейська мовна спілка (EBU) наразі не коментує інцидент, що трапився. Організатори лиш зазначили, що не несуть відповідальності за дії окремих осіб, а також додали, що розслідуванням повинні займатися правоохоронні органи.

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Протести на "Євробаченні-2025" / © Getty Images

Зазначимо, цьогоріч Ізраїль представляє 24-річна співачка Юваль Рафаель. Вона була присутньою на музичному фестивалі в Реїмі, коли ХАМАС скоїв терористичний напад 7 жовтня 2023 року, забравши життя 364 учасників події. Юваль Рафаель розповідала, що їй вдалося вижити лише тому, що вона прикинулася мертвою та сховалася серед трупів. Співачка під час нападу ХАМАСу зазнала осколкових поранень.

Нагадаємо, на церемонії відкриття "Євробачення-2025" був ще один скандал. Вихід представників Португалії на "бірюзовий хідник" не показали в трансляції. Причина такого казусу дивує.