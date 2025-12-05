Гучний скандал на "Євробаченні-2026": чотири країни відмовились від участі і зробили різку заяву

"Євробачення-2026" / © Getty Images

Реклама

Одразу чотири країни відмовились від участі в міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2026", що відбудеться у Відні.

Бойкот оголосили після рішення Європейської мовної спілки (EBU). Річ у тім, що 4 грудня у Женеві відбулося голосування, де визначилися й з долею Ізраїля. Низка країн вимагала дискваліфікації ізраїльтян через війну в Секторі Гази. Проте цього робити не стали.

Після допуску Ізраїля до конкурсу низка країн почала оголошувати про відхід. Іспанія повідомила, що не братиме участі в конкурсі, а також не транслюватиме "Євробачення-2026". Відповідне рішення іспанський мовник ухвалив ще у вересні. Зазначається, що Ізраїль використовує конкурс в політичних цілях, а це, мовляв, порушує нейтралітет "Євробачення". Мовник вважає, що ізраїльтяни порушують правила, а доля щодо їхньої участі в музичних перегонах мала б визначитися шляхом таємного голосування.

Реклама

"Ми хотіли б висловити наші серйозні сумніви щодо участі ізраїльського мовника в "Євробаченні-2026". Ситуація в Газі, попри припинення вогню та схвалення мирного процесу, а також використання Ізраїлем конкурсу в політичних цілях, дедалі більше ускладнюють підтримку "Євробачення" як нейтральної культурної події", – йдеться в повідомленні мовника.

"Євробачення-2026" відбудеться у Відні / © instagram.com/eurovision

Відповідне рішення ухвалили також Нідерланди, Ірландія та Словенія. Вони висловили солідарність з Іспанією та зазначили, що поки Ізраїль є учасником "Євробачення", вони бойкотуватимуть конкурс. Наразі також вирішується доля Ісландії та Бельгії. Країни визначаються, чи братимуть участь в "Євробаченні".

Що цікаво, на музичному конкурсі все одно б не обійшлося без скандалу, якби Ізраїль дискваліфікували. Німеччина погрожувала відмовою, якщо це станеться. Окрім того, країну підтримує Австрія, яка є господаркою конкурсу.

Нагадаємо, тим часом Україна братиме участь в "Євробаченні". Наразі йде підготовка до Національного відбору. Нещодавно стали відомі імена дев'яти фіналістів конкурсу. 10-го учасника обиратимуть українці шляхом голосування в "Дії".