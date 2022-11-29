Художниця Гапчинська розчулила фото чоловіка з передової: "Сказав до весни не побачимося"

Відома українська художниця Євгенія Гапчинська показала свого чоловіка, який нині на передовій захищає країну від російських окупантів.

Зокрема, знаменитість опублікувала нові знімки Дмитра. На фото чоловік художниці у військовій формі і зі зброєю зображений серед снігу.

"Як він став воїном ? Він художник, він енциклопедія з історії мистецтва…. Він неймовірний", - підписала знімки художниця.

Чоловік Євгенії Гапчинської / Фото: instagram.com/e.gapchinska

Євгенія також розповіла, що їй сказав чоловік. Зокрема, подружжя до весни не зможе зустрітися.

"Сказав до весни не побачимось…", - поділилася художниця.

Чоловік Євгенії Гапчинської / Фото: instagram.com/e.gapchinska

Нагадаємо, чоловік Євгенії воював на передовій ще від 2014 року, коли на сході Україні почалася війна. Коли Росія розв'язала повномасштабне вторгнення, то Дмитро одразу ж пішов до військкомату.

Гапчинська раніше розповідала, що її чоловік за час служби сильно змінився. Зокрема, Дмитро схуд на 15 кг та втратив шість зубів. Утім, чоловік художниці не втрачає бойовий дух та разом з побратимами йде до перемоги.

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