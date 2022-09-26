Художниця Гапчинська розчулила відео, як з донькою зустрічала схудлого чоловіка з передової

Чоловіку художниці Євгенії Гапчинській – Дмитру – вдалося приїхати додому.

Їхня зустріч була несподіванкою для Євгенії. До слова, її чоловік служить в лавах ЗСУ та захищає країну від російських окупантів. Тож Дмитру вкрай рідко вдається побачити родину.

У своєму Instagram Гапчинська опублікувала зворушливі кадри, як з донькою зустрічала чоловіка з передової. Загалом, вони обнімали та цілували свого захисника.

Дмитро тим часом потішив дружину з донькою квітами. Чоловік подарував дівчатам букети хризантем.

Євгенія Гапчинська з чоловіком та донькою / Фото: instagram.com/e.gapchinska

"Дякую Богу за несподівану радість! Дякую ЗСУ за наше життя!" – зазначила Євгенія.

Зауважимо, чоловік художниці ще від 2014 року захищає Україну від російський загарбників. Зокрема, Дмитро пройшов АТО. Коли почалися чутки, що Росія готується до нападу, він одразу вирішив, що у разі повномасштабної війни піде служити. Так і сталося.

Нагадаємо, раніше Євгенія розповіла, що Дмитро дуже змінився на війні. Зокрема, чоловік схуд на 15 кг та втратив шість зубів. Утім, він не падає духом та разом з іншими захисниками України йде до перемоги.

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