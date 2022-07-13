Художниця Гапчинська розповіла про чоловіка, який служить в ЗСУ: "На 15 кіло схуд, втратив шість зубів"

Відома художниця Євгенія Гапчинська розповіла про свого чоловіка Дмитра, який служить в лавах ЗСУ та захищає країну від окупантів.

Чоловік Євгенії ще від 2014 року захищає Україну від російський загарбників. Зокрема, Дмитро пройшов АТО.

Тож, коли почалися чутки, що Росія готується до нападу, він одразу розумів, раптом будуть воєнні дії, то піде служити.

Так і сталося. Від лютого Дмитро захищає країну від російських окупантів.

"Чоловік у мене резервіст. Їм у середу, 23 лютого, сказали, з'явитися та бути у військкоматі у п'ятницю, 25 лютого. Тобто я знала, що чоловік вже піде на війну", - розповіла Євгенія в ефірі "Сніданку з 1+1".

Фото: скріншот з відео

Як розповіла Євгенія, Дмитро дуже змінився на війні. Утім, він не падає духом та разом з іншими захисниками України йде до перемоги.

Фото: скріншот з відео

"Чоловік мій на 15 кг схуд, шість зубів втратив, але він не здається", - додала Гапчинська.

"Це мій город, мій сад, це я, це ви, тварюки, йдіть" - Євгенія Гапчинська звернулася до росіян

Нагадаємо, раніше Євгенія Гапчинська розповіла, що сталось з її будинком, який розташований у Макарівському районі, що неподалік Києва.

Дивіться "Сніданок з 1+1" у будні дні о 7 годині ранку на телеканалах ТЕТ та "2+2"

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