Художниця Гапчинська розсекретила, як завдяки Дантесу перейшла на українську мову

Відома художниця Євгенія Гапчинська розповіла, як шоумен Володимир Дантес допоміг їй перейти на українську мову.

До слова, майстриня до повномасштабної війни розмовляла російською. Після вторгнення країни-агресорки Гапчинська захотіла повністю перейти на українську. Щоправда, Євгенія в інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" зізналась, що була не впевнена, чи зможе вільно розмовляти. Однак після одного інтерв'ю Дантеса, де той порадив не боятися, а говорити так, як можете, художниця перейшла на українську.

Володимир Дантес / Фото: instagram.com/vladimirdantes

"Я спілкуюся українською. Але, як от з англійської, іноді мені потрібно перекласти, а потім сказати. Все одно, я хвалю себе. Я дуже вдячна Дантесу. Він колись сказав, що як можете, так і кажіть. Я взагалі інтерв'ю боялася давати українською, бо боялась щось не так сказати. Після Вови Дантеса я видохнула і почала розмовляти, як можу", - прокоментувала художниця.

Гапчинська також поділилася, що вдосконалює свої знання з мови. Ба більше, їй подобається, коли інші допомагають, зокрема, підказують те чи інше слово. Потім Євгенія записує у свій довідник та запам'ятовує.

Євгенія Гапчинська

"Коли мені щось невідомо, то я просто запитую. Дуже пам'ятаю, як мене один журналіст запитав, як я зараз харчуюся, чи люблю солодке. Я йому відповіла, що до солодкого…І я довго не могла знайти слово, а він мені підказав, що "байдужа". Я собі потім дома записую слова, які мені підказують, вони потім гарно запам'ятовуються", - поділилася художниця.

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