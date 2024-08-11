Художниця Гапчинська вперше показала свій відбудований дім, який зруйнували і розграбували окупанти

Відома художниця Євгенія Гапчинська вперше показала відбудований будинок під Києвом, який постраждав від рук російських окупантів.

Домівка знаменитості розташована в Макарівському районі Київської області. Населений пункт на початку повномасштабної війни, а саме 2022 року, був окупований. На жаль, дім Євгенії Гапчинської постраждав від загарбників. Зокрема, окупанти розтрощили його та розграбували, забравши всі цінні речі, а які не могли поцупити - просто псували.

Наразі Євгенія Гапчинська вже відновила домівку. У програмі "Сніданок з 1+1" художниця вперше показала, який вигляд зараз має її будинок, де вона проводить літо з сином.

Будинок Євгенії Гапчинської / Фото: скриншот з відео

Будинок Євгенії Гапчинської / Фото: скриншот з відео

"Я винаймала бригаду, і там зробили дах, і стіни всередині, і вікна. Ці фотографії я вчора робила. Ми вже все літо з малим там", - поділилася знаменитість.

Будинок Євгенії Гапчинської / Фото: скриншот з відео

Будинок Євгенії Гапчинської / Фото: скриншот з відео

Будинок Євгенії Гапчинської / Фото: скриншот з відео

Євгенія Гапчинська зізналась, що після пережитого тривалий час відновлювалася психологічно. Художниця працювала з різними психологами та лише цього року віднайшла в собі сили жити далі.

"Як це не дивно, сама я відновитися не могла. Я працювала з психологом. Працювала довго і тяжко. На Новий рік я вже припинила працювати з психологами і знайшла в собі сили жити. У мене було три психологи, з якими я працювала", - зізналась знаменитість.

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Нагадаємо, раніше Євгенія Гапчинська розповідала, хто з зірок не залишив її в біді та допоміг відновити будинок. Художниця зізналась, хто їй давав кошти на ремонт.

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