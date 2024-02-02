Художниця Євгенія Гапчинська розсекретила вартість своїх картин та на які кошти живе

Популярна українська художниця Євгенія Гапчинська розсекретила вартість своїх картин.

Як розповіла майстриня в інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці", ціна залежить від розміру. Зазвичай картини коштують 1-2 тисячі доларів. Утім, якщо це велике полотно, то вартість може досягати й до 10 тисяч доларів. Окрім того, Євгенія малює й на замовлення, зазвичай це маленькі картини.

Євгенія Гапчинська

"У середньому картини коштують 1-2 тисяч доларів. Великі можуть коштувати шість тисяч доларів, сім, максимум десять. На замовлення, як правило, роблю маленькі роботи", - поділилася художниця.

Також Гапчинська розсекретила, що процес створення картини займає від тижня до місяця. Художниця зазвичай малює в тиші, а атмосферу їй додає радіо, яке працює на тихій гучності.

Майстерня Євгенії Гапчинської

"Малюю картини від тижня до місяця, це залежить від розміру. Я не можу швидко малювати, мені потрібно сісти, пальчики і ніжки зробити, хусточку, шапочку. Я маю залишитися одна, мені потрібна тиша, радіо і два квадратних метри, щоб я поставила мольберт", - поділилася Гапчинська.

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