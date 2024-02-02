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Художниця Євгенія Гапчинська розсекретила вартість своїх картин та на які кошти живе

Художниця Євгенія Гапчинська розсекретила вартість своїх картин та на які кошти живе

Євгенія Гапчинська

Також майстриня розповіла, як створює картини.

Популярна українська художниця Євгенія Гапчинська розсекретила вартість своїх картин.

Як розповіла майстриня в інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці", ціна залежить від розміру. Зазвичай картини коштують 1-2 тисячі доларів. Утім, якщо це велике полотно, то вартість може досягати й до 10 тисяч доларів. Окрім того, Євгенія малює й на замовлення, зазвичай це маленькі картини.

Євгенія Гапчинська / ©
Євгенія Гапчинська

"У середньому картини коштують 1-2 тисяч доларів. Великі можуть коштувати шість тисяч доларів, сім, максимум десять. На замовлення, як правило, роблю маленькі роботи", - поділилася художниця.

Також Гапчинська розсекретила, що процес створення картини займає від тижня до місяця. Художниця зазвичай малює в тиші, а атмосферу їй додає радіо, яке працює на тихій гучності.

Майстерня Євгенії Гапчинської / ©
Майстерня Євгенії Гапчинської

"Малюю картини від тижня до місяця, це залежить від розміру. Я не можу швидко малювати, мені потрібно сісти, пальчики і ніжки зробити, хусточку, шапочку. Я маю залишитися одна, мені потрібна тиша, радіо і два квадратних метри, щоб я поставила мольберт", - поділилася Гапчинська.

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