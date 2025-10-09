Гуморист КВК Артем Стовпяцький загинув на війні

Артем Стовпяцький / © facebook.com/artem.stovpackij

Український гуморист і учасник команди КВК "С потолка" Артем Стовпяцький загинув на фронті.

Сумну звістку повідомили друзі захисника у спільноті "Чернігівський кисіль". Обставини загибелі наразі невідомі.

"Яка гарна людина... Не хочеться в це вірити. Вічна пам’ять", — написала близька людина загиблого Оля Нестеренко в коментарях під дописом, додавши, що похорон Артема відбудеться 10 жовтня о 10:00.

Артем Стовпяцький був одним з найбільш талановитих учасників українського КВК. Він здобув популярність завдяки команді "С потолка", яка була однією з найуспішніших у Чернігівській лізі.

Артем Стовпяцький / © facebook.com/artem.stovpackij

Команда існувала від початку 2000-х, а її стабільний склад сформувався 2006 року — тоді разом з Артемом виступали Олександр Лабадін, Євген Кулак та Олександр Пономаренко. За музичне оформлення номерів відповідала Ірина Андріяненко, а згодом до колективу доєдналася Олеся Лук’яненко.

2012 року "С потолка" представляли Чернігів на фестивалі Ялтинської всеукраїнської відкритої ліги КВК "ЯВОЛК", де поділили перше місце з командою із Сум.

