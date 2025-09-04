Гуморист Кирило Ганін відверто розповів про напружені стосунки з Настею Ткаченко: "Мені важко з нею"

Кирило Ганін і Настя Ткаченко

Український комік Кирило Ганін зізнався, що йому непросто знаходити спільну мову з гумористкою Настею Ткаченко.

За словами артиста, їхні стосунки в кадрі та поза ним часто наповнені конфліктами й напругою. Артист зауважив, що Ткаченко часто здається йому занадто різкою та агресивною.

"Настя мені не подобається. Вона одна з тих людей, з якими мені важко спілкуватися. Я не знаю, як правильно з нею підтримувати взаємини. У нас немає спільних тем", — поділився Ганін в інтерв’ю з Машею Єфросиніною.

Комік додав, що навіть коли він намагався налагодити контакт — дарував солодощі, жартував, пробував знизити градус напруги — у відповідь зустрічав холодне ставлення.

Попри це, Ганін наголошує: відкрита ворожнеча між ними відсутня, радше існує якась "недомовленість". Він зауважив, що Настя іноді дратує, проте ненависті з його боку немає.

