Гуморист Жогло приголомшив виглядом після схуднення на 65 кг і операції зі зменшення шлунку

Український гуморист Володимир Жогло приголомшив виглядом його фігури після схуднення на 65 кілограм та операції зі зменшення шлунку.

Шоумен торік серйозно взявся за своє здоров'я. Першим ділом йому необхідно було схуднути. Знаменитість на YouTube-каналі "lviv24" говорить, що найбільше важив 164 кг, нині ж його вага становить 99. Володимир Жогло ділиться, що це все ще недостатній результат, однак йому вже значно легше, аніж було раніше.

"У мене є надмірна вага, навіть зараз. Але порівняти з тим, що було, я вже вийшов зі стадії 100+. Станом на сьогодні я важу 99 кілограм. На піку важив 164. Я носив на собі ще одну повноцінно дорослу людину", - поділився артист.

Володимир Жогло до схуднення / © скриншот з відео

Раніше Володимир Жогло переніс операцію зі зменшення шлунку. Нині ж він контролює харчування. За його словами, обмежень в їжі конкретних немає. Тим не менш, гуморист менше їсть жирного, смаженого, віддає перевагу саме запеченому. Також він контролює споживання солодкого, відмовився від мучного, газованої вади. Окрім того, шоумен стежить за кількістю їжі та часом, коли він харчується.

"У харчуванні дотримуюся рекомендацій лікарів. Конкретних заборон у мене немає. Але фізіологічно і винятково для себе я обрав такий вид харчування – менше жирного, менше смаженого, більше печеного, білок, я не їм бобових, не їм мучне, практично не їм солодкого, газовану воду не п'ю. Їсти можна все, але звертати увагу на кількість і час", - зізнався шоумен.

Володимир Жогло після схуднення / © скриншот з відео

Окрім того, Володимир Жогло практично відмовився від алкогольних напоїв. Вкрай рідко шоумен може випити, але щось з міцного. Гуморист ретельно контролює споживання алкоголю і регулярно перевіряє свій організм.

"В силу того, що відбулися кардинальні зміни в організмі, я постійно на контролі. Я ніколи не допускаю до того, щоб якимось чином вплинуло на повернення мого стану здоров'я. Алкоголь в мене дуже рідко і дуже дозовано, вживаю частіше, ніж раз на місяць. Першою чергою, є планові огляди в лікарів. І вже такий вік, що ти можеш трошки й сам себе контролювати", - додав шоумен.

Володимир Жогло після схуднення / © скриншот з відео

Нагадаємо, нещодавно співак Володимир Дантес за три місяці схуднув на 10 кілограм. Артист на фото до та після похвалився результатом.