Гуморист Жогло розповів про серйозні проблеми зі здоров’ям у 4-річного сина і назвав точний діагноз

Володимир Жогло / © instagram.com/zhohlovolodymyr

Реклама

Український гуморист Володимир Жогло зворушив відвертою розмовою про виховання свого сина Остапа, який має важку затримку розвитку.

Комік зазначив, що в жовтні хлопчику виповниться п’ять років, однак йому досі складно опановувати базові навички, які притаманні дітям його віку. Про це він розповів в інтерв’ю журналісту Юрію Гаврищаку.

«У жовтні моєму синові виповниться п’ять років, але він досі не говорить і ще носить памперси. Він постійно працює з дуже кваліфікованими реабілітологами, але це зовсім інший прогрес, на який може сподіватися батько», — пояснив Жогло.

Реклама

Син Володимира Жогло / © instagram.com/zhohlovolodymyr

Він додав, що життя з ненормотиповою дитиною — це щоденний емоційний виклик. Окремо він підкреслив, що родина досі не отримала чіткого діагнозу. Попри припущення щодо аутизму, офіційно хлопчикові поставили «психічні патології».

Жогло розповів, що син лише починає повторювати окремі прості слова, але ще не пов’язує їх із діями чи людьми. Хлопчик може сказати «мама» або «тато», але не усвідомлює, що тато — це Володимир. У нього немає причинно-наслідкових зв’язків.

Попри складнощі, Остап щоранку прокидається усміхненим, чим надихає і додає сил батькам. Гуморист також додав, що для тих батьків, хто має ненормотипових дітей кожен день є викликом.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Жогло приголомшив виглядом після схуднення на 65 кг. Чоловік також робив операцію зі зменшення шлунка.