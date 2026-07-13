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Гумористка Алла Волкова через рік після народження первістка вдруге стала мамою і показала маля
У Алли Волкової та її чоловіка народилась друга дитина. Гумористка вже розсекретила стать маляти і показала перші фото.
Популярна українська стендаперка Алла Волкова, яка понад рік тому народила первістка, вдруге стала мамою.
Радісну новину знаменитість та її чоловік, гуморист Богдан Боярин, оголосили у спільному дописі в Instagram. Сімейство опублікувало серію світлин, які були зроблені в пологовому будинку. На знімках Алла Волкова та Богдан Боярин зображені з новонародженим малям.
Гумористка вже й розсекретила стать дитини. В Алли Волкової народилась друга донька. Дівчинка з’явилась на світ 11 липня, а назвали її Варварою.
«Я знову чайлдфрі», — пожартувала Алла Волкова.
Тим часом у фотоблогу гумористку та її чоловіка активно вітають з поповненням в родині. Теплі слова подружжю написали ведуча Леся Нікітюк, співачка MamaRika, інтерв’юерка Раміна Есхакзай, ведуча Маша Єфросиніна та багато інших.
Зазначимо, для Алли Волкової та Богдана Боярина ця донька стала другою. Вперше подружжя стало батьками 1 квітня 2025 року. Тоді гумористка народила дівчинку, яку назвала Златою.
Нагадаємо, нещодавно американський актор Люк Вілсон вперше став батьком. Первістка 54-річному артисту народила кохана, яка молодша за нього на 30 років.