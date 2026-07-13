ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
362
Час на прочитання
1 хв

Гумористка Алла Волкова через рік після народження первістка вдруге стала мамою і показала маля

У Алли Волкової та її чоловіка народилась друга дитина. Гумористка вже розсекретила стать маляти і показала перші фото.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Коментарі
Алла Волкова

Алла Волкова / © instagram.com/fkudz

Популярна українська стендаперка Алла Волкова, яка понад рік тому народила первістка, вдруге стала мамою.

Радісну новину знаменитість та її чоловік, гуморист Богдан Боярин, оголосили у спільному дописі в Instagram. Сімейство опублікувало серію світлин, які були зроблені в пологовому будинку. На знімках Алла Волкова та Богдан Боярин зображені з новонародженим малям.

Гумористка вже й розсекретила стать дитини. В Алли Волкової народилась друга донька. Дівчинка з’явилась на світ 11 липня, а назвали її Варварою.

Алла Волкова з новонародженою донькою / © instagram.com/fkudz

Алла Волкова з новонародженою донькою / © instagram.com/fkudz

«Я знову чайлдфрі», — пожартувала Алла Волкова.

Тим часом у фотоблогу гумористку та її чоловіка активно вітають з поповненням в родині. Теплі слова подружжю написали ведуча Леся Нікітюк, співачка MamaRika, інтерв’юерка Раміна Есхакзай, ведуча Маша Єфросиніна та багато інших.

Алла Волкова з новонародженою донькою / © instagram.com/fkudz

Алла Волкова з новонародженою донькою / © instagram.com/fkudz

Зазначимо, для Алли Волкової та Богдана Боярина ця донька стала другою. Вперше подружжя стало батьками 1 квітня 2025 року. Тоді гумористка народила дівчинку, яку назвала Златою.

Нагадаємо, нещодавно американський актор Люк Вілсон вперше став батьком. Первістка 54-річному артисту народила кохана, яка молодша за нього на 30 років.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
362
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie