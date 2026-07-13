Гумористка Алла Волкова через рік після народження первістка вдруге стала мамою і показала маля

Алла Волкова / © instagram.com/fkudz

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Популярна українська стендаперка Алла Волкова, яка понад рік тому народила первістка, вдруге стала мамою.

Радісну новину знаменитість та її чоловік, гуморист Богдан Боярин, оголосили у спільному дописі в Instagram. Сімейство опублікувало серію світлин, які були зроблені в пологовому будинку. На знімках Алла Волкова та Богдан Боярин зображені з новонародженим малям.

Гумористка вже й розсекретила стать дитини. В Алли Волкової народилась друга донька. Дівчинка з’явилась на світ 11 липня, а назвали її Варварою.

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Алла Волкова з новонародженою донькою / © instagram.com/fkudz

«Я знову чайлдфрі», — пожартувала Алла Волкова.

Тим часом у фотоблогу гумористку та її чоловіка активно вітають з поповненням в родині. Теплі слова подружжю написали ведуча Леся Нікітюк, співачка MamaRika, інтерв’юерка Раміна Есхакзай, ведуча Маша Єфросиніна та багато інших.

Алла Волкова з новонародженою донькою / © instagram.com/fkudz

Зазначимо, для Алли Волкової та Богдана Боярина ця донька стала другою. Вперше подружжя стало батьками 1 квітня 2025 року. Тоді гумористка народила дівчинку, яку назвала Златою.

Нагадаємо, нещодавно американський актор Люк Вілсон вперше став батьком. Первістка 54-річному артисту народила кохана, яка молодша за нього на 30 років.

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