Гумористка Лєра Мандзюк вперше заговорила про свого коханого і розсекретила, чим він займається

Лєра Мандзюк / © instagram.com/mandziuk.selera

Відома комікеса та стендаперка Лєра Мандзюк вперше заговорила про свого обранця.

Гумористка зізнається, що не самотня, але фото з коханим вона не квапиться показувати. На проєкті "Наодинці з Гламуром" комікеса запевняє, що насправді бойфренда не приховує. Ба більше, чоловік навіть ходить з нею на публічні заходи. Проте коханий Мандзюк все ж таки не веде публічний спосіб життя. До слова, обранець знаменитості займається бізнесом.

"Я його не приховую, просто не хизуюся ним. Він не веде соціальні мережі, в нього немає Instagram. Він розумний чоловік, у нього є чим займатися. Він займається бізнесом", - говорить Лєра Анні Севастьяновій на прем'єрі "Вартових Різдва".

Лєра Мандзюк / © instagram.com/mandziuk.selera

До речі, Мандзюк говорить, що бойфренд неабияк її підтримує. За словами знаменитості, у чоловіка просто відмінне почуття гумору, тож часом він навіть їй допомагає: дає поради, де можна покращити той чи інший жарт.

"У мого молодого чоловіка феноменальне почуття гумору, просто фантастичне. Іноді буває таке, що він мені говорить про якісь моменти, де можна було дотиснути, де можна було бути відвертішою, жорсткішою", - ділиться знаменитість.

▶️ Повне інтерв'ю можна подивитися за цим посиланням: Де нині РОТАРУ, хто ЧОЛОВІК Лєри Мандзюк та плани ГРУБИЧА з ДАНИЛКОМ: прем’єра ВАРТОВИХ РІЗДВА

