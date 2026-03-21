ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
135
Час на прочитання
2 хв

Гурт "Антитіла" під час концерту розчулив присвятою пісні загиблому льотчику "Мунфішу"

Виконання цієї композиції стало одним із найемоційніших моментів виступу колективу.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Тарас Тополя

Тарас Тополя / © Пресслужба гурту "Антитіла"

У п'ятницю, 20 березня, гурт "Антитіла" відіграв перший з трьох концертів шоу "Вдома" в Києві.

Виступи у столиці стали завершенням успішного туру містами України, що охопив майже 40 міст. Концерт "Вдома" в "Палаці спорту" почався з міністендапу з Максимом Вишинським, який став невід'ємною частиною концертів і полюбився прихильникам.

Далі стартувало шоу з ефектної появи музикантів на п'ятьох світлових вежах. В цілому, візуальна частина побудована за принципами сучасних європейських лайв-продакшенів: складна сценографія, близько 50 екранів у формі кубів та понад 500 світлових приладів, синхронізованих у єдину систему.

Концерт гурту "Антитіла" / © Пресслужба гурту "Антитіла"

Концерт гурту "Антитіла" / © Пресслужба гурту "Антитіла"

Музиканти зіграли як хіти, які давно стали саундтреком для тисяч українців, так і пісні, що довго не звучали наживо.

Один із найемоційніших моментів вечора — виконання пісні "Ти саме та", присвячене історії кохання Юлії Месь та її чоловіка, Героя України, військового льотчика Олексія Меся з позивним "Мунфіш". Він служив у Повітряних силах України, брав участь у бойових місіях та відіграв важливу роль у процесі отримання винищувачів F-16. Олексій загинув 26 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання.

Тарас Тополя та Юлія Месь / © Пресслужба гурту "Антитіла"

Тарас Тополя та Юлія Месь / © Пресслужба гурту "Антитіла"

Під час пісні на екранах показали їхні особисті архівні кадри — без зайвих слів, але з максимальною емоцією. Як зазначив Тарас Тополя, ця історія надала композиції нового змісту і глибини — рішення поділитися нею зі сцени було беззаперечним.

"Музика гурту "Антитіла" – про людей. Це про переживання і біль, про радість і витримку, про силу і слабкість, про різні людські прояви. І коли пісня стає частиною чиєїсь історії, для нас це важливо. Ця пісня стала частиною історії любові двох людей. Навіть, на жаль, коли один пішов з цього життя, інша, його друга половинка, тримає цю любов в серці і слухає цю пісню. І ми хочемо посилити це відчуття і розказати цю історію всім прихильникам гурту",- коментує лідер колективу.

Нагадаємо, нещодавно Тарас Тополя здійснив мрію юного прихильника. Сталося це теж просто на концерті гурту "Антитіла".

Дата публікації
Кількість переглядів
135
Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie