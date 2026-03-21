Гурт "Антитіла" під час концерту розчулив присвятою пісні загиблому льотчику "Мунфішу"

У п'ятницю, 20 березня, гурт "Антитіла" відіграв перший з трьох концертів шоу "Вдома" в Києві.

Виступи у столиці стали завершенням успішного туру містами України, що охопив майже 40 міст. Концерт "Вдома" в "Палаці спорту" почався з міністендапу з Максимом Вишинським, який став невід'ємною частиною концертів і полюбився прихильникам.

Далі стартувало шоу з ефектної появи музикантів на п'ятьох світлових вежах. В цілому, візуальна частина побудована за принципами сучасних європейських лайв-продакшенів: складна сценографія, близько 50 екранів у формі кубів та понад 500 світлових приладів, синхронізованих у єдину систему.

Музиканти зіграли як хіти, які давно стали саундтреком для тисяч українців, так і пісні, що довго не звучали наживо.

Один із найемоційніших моментів вечора — виконання пісні "Ти саме та", присвячене історії кохання Юлії Месь та її чоловіка, Героя України, військового льотчика Олексія Меся з позивним "Мунфіш". Він служив у Повітряних силах України, брав участь у бойових місіях та відіграв важливу роль у процесі отримання винищувачів F-16. Олексій загинув 26 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання.

Під час пісні на екранах показали їхні особисті архівні кадри — без зайвих слів, але з максимальною емоцією. Як зазначив Тарас Тополя, ця історія надала композиції нового змісту і глибини — рішення поділитися нею зі сцени було беззаперечним.

"Музика гурту "Антитіла" – про людей. Це про переживання і біль, про радість і витримку, про силу і слабкість, про різні людські прояви. І коли пісня стає частиною чиєїсь історії, для нас це важливо. Ця пісня стала частиною історії любові двох людей. Навіть, на жаль, коли один пішов з цього життя, інша, його друга половинка, тримає цю любов в серці і слухає цю пісню. І ми хочемо посилити це відчуття і розказати цю історію всім прихильникам гурту",- коментує лідер колективу.

Нагадаємо, нещодавно Тарас Тополя здійснив мрію юного прихильника. Сталося це теж просто на концерті гурту "Антитіла".