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Гурт "Антитіла" показав дієвий лайфгак, як швидко позбутися втоми та радикально омолодитися
Колектив розсекретив, що треба для тих, хто втомився від буденності.
Український гурт «Антитіла» показав лайфгак, як швидко позбутися втоми та радикально омолодитися.
Для цього треба лиш одне — санаторій. Про це колектив заспівав в однойменній пісні. Також музиканти представили й кліп на трек «Санаторій», режисером якого виступив Інді Хайт. Це перша його спільна робота з «Антитілами». Другою режисеркою стала Ліза Бібікова. Вони створили іронічну історію про незвичайний санаторій, куди потрапляють ті, хто насправді втомився від усього, що коїться.
На гостей закладу чекає особлива оздоровча програма: молочні ванни з ефектом радикального омолодження, компреси з капусти та сеанси глибокого занурення у світ цвіркунів. У цьому місці навіть найсміливіші уявлення про оздоровлення набувають зовсім нового значення.
Знімання відбувалися на території Національного історико-культурного заповідника «Качанівка» на Чернігівщині. Історична архітектура та довколишній простір стали декораціями для візуально виразної, дещо сюрреалістичної історії, у якій іронія переплітається з дуже впізнаваними переживаннями.
«Майже п’ять років тому життя всіх безповоротно змінилося. „Антитіла“ пішли на фронт, а після були місяці й роки під обстрілами, без світла і води. Раптом ловив себе на бажанні: от би нам усім, усьому народу, зараз у якийсь санаторій — вимкнути війну, полікувати душу, поремонтувати тіло. Хоча б днів на десять, подалі від усього, що несеться. Хоча б виспатися. Гадаю, багато хто сьогодні хоче приблизно того самого. Трохи тиші, спокою і надії. Так я й написав текст пісні „Санаторій“», — ділиться соліст гурту Тарас Тополя.
Музично «Санаторій» — мелодійний попрок із легким танцювальним грувом, живими барабанами, басом, акустичними гітарами та електронними синтезаторами. Легкість вокалу, динамічні куплети й приспів контрастують з іронічною лірикою, за якою ховається значно глибша тема.
Символічно, що саме в день прем’єри «Санаторію» колектив зіграє фінальний концерт масштабного концертного циклу «Вдома» та «Вдома 2.0», який охопив десятки українських міст. Після його завершення гурт бере концертну паузу в Україні. Наступний етап концертної діяльності 2027 року — міжнародні тури Австралією, містами Європи та США з благодійною метою на підтримку ГУР.
Нагадаємо, нещодавно соліст гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук неочікувано змінив амплуа. Артист заспівав сольно та презентував містичний кліп на нову пісню, в якому посвітив сталевим пресом.