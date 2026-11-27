Тарас Тополя / © Пресслужба гурту "Антитіла"

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Український гурт «Антитіла» показав лайфгак, як швидко позбутися втоми та радикально омолодитися.

Для цього треба лиш одне — санаторій. Про це колектив заспівав в однойменній пісні. Також музиканти представили й кліп на трек «Санаторій», режисером якого виступив Інді Хайт. Це перша його спільна робота з «Антитілами». Другою режисеркою стала Ліза Бібікова. Вони створили іронічну історію про незвичайний санаторій, куди потрапляють ті, хто насправді втомився від усього, що коїться.

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На гостей закладу чекає особлива оздоровча програма: молочні ванни з ефектом радикального омолодження, компреси з капусти та сеанси глибокого занурення у світ цвіркунів. У цьому місці навіть найсміливіші уявлення про оздоровлення набувають зовсім нового значення.

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Знімання кліпу гурту «Антитіла» / © Пресслужба гурту "Антитіла"

Знімання відбувалися на території Національного історико-культурного заповідника «Качанівка» на Чернігівщині. Історична архітектура та довколишній простір стали декораціями для візуально виразної, дещо сюрреалістичної історії, у якій іронія переплітається з дуже впізнаваними переживаннями.

«Майже п’ять років тому життя всіх безповоротно змінилося. „Антитіла“ пішли на фронт, а після були місяці й роки під обстрілами, без світла і води. Раптом ловив себе на бажанні: от би нам усім, усьому народу, зараз у якийсь санаторій — вимкнути війну, полікувати душу, поремонтувати тіло. Хоча б днів на десять, подалі від усього, що несеться. Хоча б виспатися. Гадаю, багато хто сьогодні хоче приблизно того самого. Трохи тиші, спокою і надії. Так я й написав текст пісні „Санаторій“», — ділиться соліст гурту Тарас Тополя.

Музично «Санаторій» — мелодійний попрок із легким танцювальним грувом, живими барабанами, басом, акустичними гітарами та електронними синтезаторами. Легкість вокалу, динамічні куплети й приспів контрастують з іронічною лірикою, за якою ховається значно глибша тема.

Символічно, що саме в день прем’єри «Санаторію» колектив зіграє фінальний концерт масштабного концертного циклу «Вдома» та «Вдома 2.0», який охопив десятки українських міст. Після його завершення гурт бере концертну паузу в Україні. Наступний етап концертної діяльності 2027 року — міжнародні тури Австралією, містами Європи та США з благодійною метою на підтримку ГУР.

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Нагадаємо, нещодавно соліст гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук неочікувано змінив амплуа. Артист заспівав сольно та презентував містичний кліп на нову пісню, в якому посвітив сталевим пресом.

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