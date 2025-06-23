Гурт "Антитіла" приїхав до розтрощеної квартири Тополі та публічно підтримав його: "Вже на місці"

Тарас та Олена Тополі, гурт "Антитіла"

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Гурт ”Антитіла” відреагував на трагедію, яка спіткала їхнього фронтмена Тараса Тополю у ніч проти 23 червня. Внаслідок масованого удару по Києву балістична ракета влучила в сусідній будинок музиканта і вибухова хвиля розтрощила його квартиру.

Колеги виконавця не змогли стояти осторонь. Вони приїхали на місце трагедії, щоб допомогти розібрати завали та підтримати сім’ю Тополі. У фотоблогу “Антитіла” оприлюднили відео, де показали будівлю зсередини. У своєму зверненні до Тараса вони навіть використали нотки гумору: “Тарасе, тут у тебе було відкрито. Тому ми вирішили зайти поприбирати трохи, бо щось непорядок. Все буде добре, ми поруч”.

“Тисячі коментарів і повідомлень зі словами підтримки, сотні новин. Бачимо все і дякуємо вам за те, що залишаєтеся поруч у такий момент. Учасники гурту й близькі друзі родини Тараса Тополі вже на місці та допомагають навести лад у квартирі. Незважаючи на все, продовжуємо рухатися далі”, — йдеться в офіційній заяві гурту.

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Дата публікації 22:25, 23.06.25 Кількість переглядів 48 Гурт «Антитіла» показав квартиру Тараса Тополі зсередини після її розтрощення росіянами

Крім того, “Антитіла” також подякували всім українцям за неймовірну хвилю підтримки. Водночас музиканти закликали шанувальників задонатити на потреби ЗСУ та вшанували пам'ять загиблих після нічного російського терору.

“Багато хто запитує, як можна допомогти Тарасу та його сімʼї. Відповідаємо: найкраще, що ви можете зараз зробити, — допомогти ЗСУ, задонатити. Царство небесне всім загиблим. Співчуття кожному, хто постраждав цієї ночі внаслідок чергового російського терору”, — написали музиканти.

Нагадаємо, нещодавно Олена Тополя показалася поблизу понівеченої квартири і вперше прокоментувала трагедію.