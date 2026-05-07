Гурт "Бумбокс" довів до мурах новою ліричною піснею: Андрій Хливнюк назвав її "занадто особистою"

Андрій Хливнюк

Реклама

Український гурт "Бумбокс" потішив прихильників новою ліричною піснею.

Колектив 7 травня представив композицію, яка отримала назву «Залишайся». Трек увійде до до максі-синглу гурту «Живий», прем’єра якого відбудеться вже 14 травня. У пісні ліричний герой просить героїню залишитися з ним та не тікати. Соліст «Бумбоксу» Андрій Хливнюк зазначає, що композиція «занадто особиста».

«Лірична, особиста пісня. Ще занадто особиста, щоб аналізувати», — коментує музикант.

Реклама

«Бумбокс» вже й представив кліп на композицію. Знімання відеороботи відбулися у ніч проти 16 квітня. Ідея кліпу належала продюсеру Олексію Согомонову та режисеру Стасу Гуренку. У центрі сюжету дівчина, яка залишається після роботи в ресторані, вмикає музику і майже в темряві починає танцювати. Чим активніше вона рухається, тим більше світла стає навколо. Завдяки майстерності хореографа Назара Дідика, професіоналізму й глибокому зануренню в роль головної героїні Надін, режисеру й оператору вдалося досягти мети та зняти кліп за шість годин.

Зазначимо, вже 16 та 17 травня «Бумбокс» відіграє перший за час повномасштабної війни великий концерт у Києві. Музиканти вже розсекретили, чим дивуватимуть глядачів.

Новини партнерів